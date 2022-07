Die Gäste bei der Videodiskussion: Ist das Aus für Vollspaltenböden ein großer Wurf?

Es ist in Europa die vorherrschende Tierhaltung, die auch in Österreich für 95 Prozent der Mastschweine gilt: Die Vollspaltenböden. Sie garantieren den Mästern weniger Arbeit und höhere Effizienz. Das tägliche Ausmisten entfällt, weil Kot und Urin durch Rillen in den Güllekanal fließen. Doch die Tiere zahlen dafür einen Preis: Sie führen ein Leben über ihren Exkrementen, deren Dämpfe ihre Lungen entzünden. Geschwollene Gelenke, abgebissene Schwänze und Ohren sind Symptom eines Systems, das für Bedürfnisse der Schweine keinen Spielraum vorsieht.

Nun hat die Regierung gehandelt: 2040 sollen die Vollspaltenböden in Österreich Geschichte sein. Zu spät, sagen manche Tierschützer. Die Umstellung ist zu teuer, beklagen Landwirte, Österreich riskiere damit die Selbstversorgung. Und reicht die Maßnahme überhaupt aus – braucht es nicht eine viel radikalere Umstellung der Landwirtschaft.

Rund um dieser Fragen geht es beim Videotalk "STANDARD mitreden". Mit dabei diese Woche ist Johann Schlederer, Chef der Schweinebörse, in dessen Rahmen er die Interessen von 650 Ferkelerzeugern und über 1000 Schweinemästern vertritt. Zu Gast sind die Tierschützer Georg Prinz vom Verein gegen Tierfabriken und Sebastian Bohrn-Mena, Initiator des Tierschutzvolksbegehrens. Dabei ist Marianne Wondrak, die Schweineflüsterin Österreichs: Sie ist Tierärzt am Gut Aiderbichl und erforscht das Verhalten von Schweinen. Zu Gast ist auch die Grüne Landwirtschaftssprecherin im Nationalrat, Olga Voglauer.

Diskutieren Sie mit!

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit. Stellen Sie hier im Forum Ihre Fragen oder schreiben Sie uns, wie Sie das Thema sehen. Die spannendsten Beiträge werden wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntagabend. Moderation: András Szigetvari. (red, 7.7.2022)