Zwei Taucher stießen im Gebiet von Steinbach nicht weit vom Ufer entfernt in zwölf Metern Tiefe auf die Leiche der Frau

Der Arzt konnte am Ufer nur noch den Tode der Frau feststellen. Foto: APA / HANS KLAUS TECHT

Steinbach am Attersee – Taucher haben laut der Polizei eine Schwimmerin tot aus dem Attersee geborgen. Die 69-Jährige Deutsche war am frühen Mittwochabend als vermisst gemeldet worden, nachdem sie zwei Stunden abgängig war. Zu dieser Zeit stießen zwei tschechische Taucher im Gemeindegebiet von Steinbach circa 20 Meter vom Ufer entfernt in einer Tiefe von zwölf Meter zufällig auf die Leiche der Frau. Sie brachten die Schwimmerin ans Ufer, wo ein Arzt nur noch deren Tod feststellen konnte. (APA, 7.7.2022)