Treibstoffpreise in Österreich haben sich im Juni gegenüber der Zeit vor dem Ukraine-Krieg vom Rohölpreis entkoppelt. Rohöl um 22 Cent teurer, Diesel aber 36 Cent

Der Preisanstieg bei den Tankstellen sie nicht aus dem Anstieg der Rohölpreise alleine zu erklären, sagt die Bundeswettbewerbsbehörde. Foto: APA / HARALD SCHNEIDER

Wien – Marktmissbrauch, Kartellbildung oder Wettbewerbsbehinderungen attestiert die Bundeswettbewerbe (BWB) nicht, aber deutlich gestiegene Margen, die die Treibstoffpreise zusätzlich in die Höhe getrieben haben. Das ist die Kernaussage der Branchenuntersuchung, die die BWB im Auftrag der Bundesregierung bei Treibstofferzeugern und Verkäufern durchgeführt hat.

Die BWB hat analysiert, ob die Preisanstiege an den Tankstellen aus der Entwicklung der Rohölpreise heraus erklärbar sind. Konkret ergaben die Berechnungen, dass in der ersten Junihälfte gegenüber der Zeit vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine von den Rohölpreisen entkoppelt hatten. Der Dieselpreis lag um rund 36 Cent pro Liter höher und Benzin notierte um 41 Cent über den Preisnotierungen der Rohölpreise. Entkoppelt haben sich die Preise deshalb, weil die Rohölpreise nur um etwas mehr als rund 22 Cent pro Liter gestiegen sind.

Elf Euro mehr pro Füllung

Umgerechnet auf eine 50 Liter Tankfüllung zahlen die Konsumenten durchschnittlich in der ersten Juni Hälfte gegenüber der Zeit vor Beginn des Krieges allein aufgrund des Anstiegs der Rohölpreise um elf Euro netto mehr, sowohl bei Diesel als auch bei Benzin, rechnet die BWB beispielhaft vor. Zusätzlich zahlen die Konsumenten aufgrund der Steigerung der Bruttomargen 9,50 Euro bei einer Tankfüllung Diesel und 10,50 Euro bei einer Tankfüllung Benzin netto mehr. Die Mehrwertsteuer kommt jeweils noch hinzu – es trägt also auch der Fiskus seinen Teil zur Preisbelastung bei.

Verdreifachung der Bruttomarge

"Der aus dem Anstieg der Rohölpreise nicht erklärbare stärkere Anstieg der Preise an den Tankstellen von Diesel und Benzin führte über diesen Zeitraum zu einer Verdreifachung der Bruttoraffinierungsmargen", rechnet die BWB vor. Das bedeutet für Raffinerien einen durchschnittlichen Anstieg von rund sieben Cent pro Liter verarbeiteten Erdöls auf 23 Cent pro Liter. Die Bruttoraffinierungsmargen stiegen bei Diesel um rund 14 Cent pro Liter und bei Benzin um rund 20 Cent pro Liter. Die Bruttoraffinierungsmarge ist die Grundlage der Raffineriegewinne, wobei andere moderat angestiegene Kosten abgezogen werden.

Anders verhält es sich bei den Abgabestellen des Treibstoffes, also den Tankstellen. Hier habe es nur für März 2022 Hinweise auf substantiell erhöhte Bruttomargen der Tankstellen gegeben. In den Folgemonaten lagen die Bruttomargen nur noch leicht über Vorkriegsniveau, schreibt die BWB in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Allerdings seien Transport- und andere Kosten gestiegen.

OMV, Shell, BP & Co

Untersucht, beziehungsweise befragt wurden internationale Mineralölkonzerne, die Tankstellen in Österreich betreiben und Beteiligungen an Raffinerien halten, also OMV, Eni Austria, Shell Austria, die Jet Tankstellen Austria sowie die österreichische Zweigniederlassung von BP Europe.

Fehlenden Wettbewerb auf Ebene der Tankstellen sieht die BWB nicht als Ursache für die gestiegenen Preise an der Zapfsäule, sondern die gestiegenen Notierungen an den internationalen Rohstoffmärkten.

Bleibt die Frage, welche Schlussfolgerungen die Politik nun aus den gewonnen Erkenntnissen zieht. Immerhin ist die OMV zu knapp einem Drittel in Staatsbesitz, es gibt also Einflussmöglichkeiten im Wege der Staatsholding Öbag. Der BWB sind diesbezüglich die Hände gebunden, denn sie hat weder gerichtsfeste Hinweise auf Kartellierung noch auf Marktmachtmissbrauch zutage gefördert. Die Behörde kann daher unmittelbar strukturelle oder verhaltensbezogene wettbewerbsfördernde Auflagen nicht anordnen oder bei dem für die Verhängung von Strafen oder Bußgelder zuständigen Kartellgericht beantragen, betont die Behörde in ihrem Bericht. (Luise Ungerboeck, 7.7.2022)