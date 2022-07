Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ) hat sich am Donnerstag mit Fachleuten beraten. In den Krankenhäusern wird die Zahl der Besuche beschränkt, für das Personal kehrt die FFP2-Maske zurück.

Wiens Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ) hat bisher meist auf strengere Corona-Maßnahmen gesetzt als der Bund. Foto: APA/MARTIN HÖRMANDINGER

Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) heute, Donnerstag, wieder seine Corona-Expertinnen- und Expertenrunde einberufen. Für 13.30 Uhr ist eine Pressekonferenz angekündigt, bei der das Ergebnis der Gespräche verkündet wird.

Man gehe davon aus, dass bei der Unterredung jedenfalls etwas "Berichtenswertes" herauskomme, hieß es im Vorfeld aus dem Bürgermeisterbüro. Vorgreifen wollte man den Beratungen allerdings nicht.

Aus dem Rathaus war zu vernehmen, dass etwa über strengere Besuchsbeschränkungen in Spitälern und Pflegeheimen zumindest diskutiert werde. Eine weitreichendere Maßnahme wäre wieder eine FFP2-Masken-Pflicht im lebensnotwendigen Handel, zu dem Supermärkte und Drogerien gehören.

Strengeres Wien

Im Unterschied zum Rest Österreichs gelten in Wien derzeit ohnehin teils strengere Sicherheitsvorkehrungen. So wurde etwa die allgemeine FFP2-Masken-Pflicht in den Apotheken und in öffentlichen Verkehrsmitteln beibehalten.

Diese gilt in und außerhalb Wiens auch bei Besuchen in Spitälern sowie Pflegeheimen. Bei Letzteren muss in Wien zusätzlich ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, in den anderen Bundesländern gilt hier die 3G-Regel.

Weiters dauert die Quarantäne in Wien einheitlich zehn Tage, ein Freitesten ist nach fünf Tagen möglich. In den anderen Bundesländern sieht es so aus, dass die Absonderung bereits ab dem fünften Tag automatisch beendet werden kann, sofern mindestens 48 Stunden davor keine Symptome mehr zu verspüren waren.

3.352 Neuinfektionen in Wien

Seit Mittwoch gab es in Wien 3.352 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt verzeichnet die Bundeshauptstadt damit aktuell 46.530 aktive Fälle. Österreichweit wurden am Donnerstag 11.971 Neuinfektionen gemeldet. 1.024 Infizierte müssen im Krankenhaus behandelt werden, 63 davon auf Intensivstationen. (Stefanie Rachbauer, 7.7.2022)