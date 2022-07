Angebote von "Tanz doch mal" in der Südsteiermark über LA-Hip-Hop in Linz bis zu einem Gast aus dem Berghain

Ebhardy ist Soundkomponist und DJ in Wien, beschäftigt sich mit dem Verzerren und Erzeugen von rohen Tönen und Elektroaukustik. Hier legt er bei der "Parken"-Eventreihe auf, die Live-Perfomances im öffentlichen Raum abhält. Foto: Anna Breit

"I can’t wait for the weekend to begin …": Danke für den Ohrwurm, Fusion! Das war der letzte Track des letzten Sets des Festivals vom vergangenen Montag. Heute startet schon das nächste Wochenende, für das die allerletzten Energiereserven aktiviert werden müssen.

Freitag, 8.7.

Ob man dieses Wochenende ohne weiteres in den Partymodus wechseln kann? Motivierend könnte die gleichnamige Eventreihe im Celeste werden, wo Dj Ebhardy oder Power auflegen, technoid und experimentell. "Tanz doch mal", ein Festival in Leutschach in der Südsteiermark, liefert den passenden Aufruf. Die "Heimlich"-Kollektiv-Produzenten Oberst & Buchner sowie Oliver Rottmann sind hier Headliner und sorgen für verspielte Sets. Der Producer Interplanetary Criminal aus Manchester kommt für einen Auftritt zu "Blvze" ins Rhiz. Er ist eine der wichtigsten Figuren in der aktuellen UK-Garage- und 2Step-Revival-Welle mit einem Haufen Releases in den letzten zwei Jahren. Im Wildwest im siebenten Bezirk findet tagsüber der "Octopussy’s Garden Resort" Platz.

Samstag, 9.7.

In der Kapu in Linz wird LA-Hip-Hop gefeiert, bei einem Vinyl-Release mit einer Kompilation von LA und Linz Austria. Ab 18 Uhr mit Flip von Texta oder DJ Hooray on Decks. Lust auf einen 90s-Rave? Diese "Time Travel"-Party kann in Wiener Neustadt erlebt werden, gemeldet wird: Open End. Ein "Boilerroom" wartet in Wien in der neuen Hip-Location Draussen, mit Maricas ab 14 Uhr eine der queeren Techno-Partyreihen. Local Artists werden ebenso bei dem weltbekannten Stream auflegen, jedoch "nur" als Warm-up für eine aufgeheizte Stimmung sorgen – und nicht zu sehen sein. Hier unter anderem dabei: Therese Terror oder Rumi von Baires.

Letztgenannter DJ veranstaltet dann noch am Samstag mit mir den queeren "Gaze" im Club Prst, auf dem DJ Sedef von der Berliner Berghain-Panorama-Bar die fetzigen, elektrisierenden Sets liefert. Ich hoffe, ich schaffe es, meine müden Beine zum Tanzen bewegen zu können, denn am Sonntag gäbe es auch noch die"Techno-in-Harmony"-Demons-tration vom "Ananas"-Kollektiv, die zwei Stunden Dub und sieben Stunden Techno liefern sollen. (Nadine Cobbina, 8.7.2022)