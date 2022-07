Die weltweit beliebte Süßigkeit gibt es in zahllosen Geschmacksrichtungen, und sie erheitert auch das Gemüt. Zu welcher Schokolade greifen Sie am liebsten?

Ursprünglich aus Mittelamerika stammend, haben Kakao und folglich das Genussprodukt Schokolade im Laufe der Jahrhunderte die gesamte Welt in ihren Bann gezogen. Früher als rare Delikatesse geschätzt, sind Schokoerzeugnisse in unzähligen Formen mittlerweile so gut wie überall zu erstehen.

Zu welcher Schoko greifen Sie am liebsten? Foto: solidcolours Getty Images/iStockphoto

Abhängig von den Zusatzstoffen wie Milch oder Zucker, die der Kakaomasse beigemengt werden, und dem jeweiligen Hersteller kann Schokolade gänzlich unterschiedlich schmecken. Während viele die milchig-süße Variante lieben, können andere damit gar nichts anfangen und konsumieren diese lieber in ihrer ursprünglicheren, bitteren Form. Wer schließlich die Grundsatzentscheidung zwischen Bitterschokolade, Milchschokolade oder weißer Schokolade getroffen hat, kann aber noch zwischen unzähligen weiteren Verarbeitungsvarianten wählen. Denn gern werden Früchte, Nüsse, Alkohol oder andere zusätzliche Lebensmittel beigemengt. Wer ganz genau wissen möchte, was in einer Schokolade drinnen ist, kann diese auch selbst machen.

Welche ist Ihre absolute Lieblingsschoko?

Was beinhaltet diese? Was mögen Sie hingegen gar nicht? Welche Hersteller mögen Sie – oder machen Sie Schokolade am liebsten selbst? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 8.7.2022)