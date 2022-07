Einen Cyberangriff soll es nicht gegeben haben. Foto: AFP / Andrew Caballero-Reynolds

In Salzburg ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden das komplette IT-System des Landes inklusive der Bezirkshauptmannschaften ausgefallen. Betroffen war auch die Telefonanlage. Anders als in Kärnten soll die Ursache aber nicht in einem Hacker-Angriff liegen. Gegen Mittag konnte die Landesinformatik den Fehler beheben, sodass die Systeme wieder hochgefahren werden konnten.

"Der Fehler lag bei einem externen Dienstleister, betroffen waren sowohl eine Hardware- als auch Software-Komponente", informierte der Sprecher des Landes, Franz Wieser, die APA. Kurz vor 12.00 Uhr war der Fehler behoben. Vom Ausfall nicht betroffen waren sämtliche Notfallsysteme wie der Katastrophenschutz, weil diese auch unabhängig von der Landes-EDV funktionieren, so der Sprecher. (APA, 7.7.2022)