Frankreich Gegen das Baumsterben: Wie ein Projekt den Wald retten will

Im nordfranzösischen Chantilly könnte es in 40 Jahren so heiß sein wie jetzt im Süden des Landes. Deshalb will ein Projekt Bäume aus Südfrankreich in den Norden umsiedeln. Denn dort sterben die heimischen Bäume schon jetzt