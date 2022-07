Jackie French, Bruce Whatley, "Tagebuch eines Wombat." Aus dem Engl. v. Leena Flegler. € 6,95 / 32 Seiten. Beltz & Gelberg, Weinheim 2016. Ab 4 Jahren Foto: Beltz&Gelberg

Sonnencreme brauchen Wombats keine, obwohl sie im sonnigen Australien leben. Aber was machen sie sonst den ganzen Tag? In diesem witzigen australischen Bilderbuch wird unsere gewohnte Perspektive umgedreht, und wir bekommen Einblicke in den zunächst ein wenig eintönig scheinenden Alltag eines Wombats.

Dieser führt nämlich Tagebuch und notiert: "Morgens: Geschlafen. Mittags: Geschlafen. Abends: Gras gefressen. Mich gekratzt. Nachts: Gras gefressen." Bis eine Begegnung mit Menschen etwas kulinarische Abwechslung bringt und der Wombat erkennt, dass sich diese eigentlich recht leicht dressieren lassen. Die Autorin hat das Buch als Liebeserklärung an jenen Wombat geschrieben, der in ihrem Garten wohnte – das ist in Australien offenbar so alltäglich wie bei uns Maulwürfe oder Regenwürmer.