Wissen: Die Causa Wirtschaftsbund, erklärt

Der Vorarlberger Wirtschaftsbund – eine Teilorganisation der ÖVP – hat seit 2016 rund 4,5 Millionen Euro mit seinem Mitgliedermagazin "Vorarlberger Wirtschaft" eingenommen. Das Heft mit einer Auflage von 20.000 Stück bestand teilweise bis zu 70 Prozent aus Anzeigen. Inserenten waren dabei auch Landesunternehmen, die Landesregierung und die Wirtschaftskammer, was für breite Kritik sorgte. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) reagierte im Mai und kündigte an, dass Landesunternehmen künftig nicht mehr in parteinahen beziehungsweise Parteimedien inserieren dürften.

Für die Einnahmen aus Inseraten wurden nie Umsatz- oder Körperschaftssteuer gezahlt, wie aus Dokumenten einer noch laufenden Steuerprüfung bei der ÖVP-Organisation hervorgeht. Auch die Zuwendungen an die ÖVP sollen nicht korrekt versteuert worden sein. Die Finanzprüfer haben deswegen eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch eingebracht.

Demnach könnte der Vorarlberger Wirtschaftsbund rund 1,3 Millionen Euro an Steuern nicht gezahlt haben. Es droht nicht nur eine Nachzahlung, auch Freiheitsstrafen sind möglich, wenn ein Vorsatz nachgewiesen werden kann. Die vom Wirtschaftsbund eingebrachte Selbstanzeige erachtet die Finanz als wertlos.

Am 1. April trat das Führungsduo des Wirtschaftsbunds – Direktor Jürgen Kessler und Obmann Hans-Peter Metzler – zurück.

Die Vorarlberger ÖVP musste nach medialem Druck erstmals öffentlich machen, wie hoch die Zuwendungen des Wirtschaftsbunds an die Partei waren und wie diese im Rechenschaftsbericht angeführt wurden: In zwei Zahlungen sollen 900.000 Euro an die Ländle-ÖVP gegangen sein. Die Finanzbeamten rechnen hingegen mit 1,5 Millionen Euro seit 2016, weil es auch direkte Zahlungen an ÖVP-Politiker oder -Gemeindeorganisationen gegeben hat.

Barauszahlungen gingen etwa an Wirtschaftslandesrat Marco Tittler und seinen Vorgänger und jetzigen Obmann des Wirtschaftsbunds, Karlheinz Rüdisser, Belege gibt es für Ausgaben wie diese kaum. Außerdem wurde bekannt, dass sich Kessler vom Wirtschaftsbund ein Darlehen in der Höhe von 250.000 Euro auszahlen ließ, von Zinsen oder Sicherheiten ist in der Vereinbarung dazu keine Rede. Sein Vorgänger Walter Natter soll außerdem ein Dienstauto in die Pension mitgenommen haben und 24.000 Euro von einem Wirtschaftsbund-Konto in eine Lebensversicherung eingezahlt haben. Für Aufsehen sorgten außerdem Ausführungen, wonach Inserate teilweise durch Druck vonseiten des Wirtschaftsbunds zustande gekommen seien.

Landeshauptmann Markus Wallner wird von einem Manager per eidesstattlicher Erklärung vorgeworfen, selbst für Inserate im Wirtschaftsbund-Magazin geworben und dafür Entgegenkommen des Landes in Aussicht gestellt zu haben. Wallner bestreitet das vehement. Mittlerweile ermittelt aber die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft – auch gegen Tittler und Rüdisser. Es gilt die Unschuldsvermutung. Ein Misstrauensvotum gegen den Landeshauptmann scheiterte im Vorarlberger Landtag, auch die Grünen hielten dem Koalitionspartner noch die Treue. Anfang Juni sagte Wallner im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss aus. Ob auch im Ländle ein Ausschuss kommt, ist noch unklar. Wallner befindet sich seit Ende Juni in einem längeren Krankenstand, zurücktreten werde er aber nicht. (lhag)