Source Code, Pussy, Universum History: Geheimnisse der Pharaonen, Pleasure, Power! – Die weibliche Lust in der Popkultur – mit Radiotipps

Bewohnt ein ziemlich unheimliches Schloss: Jessica Chastain als Lady Lucille Sharpe in "Crimson Peak", 3sat, 22.30 Uhr. Foto: 3sat

19.40 DOKUREIHE

Griechenland – Von Insel zu Insel: Kreta (5/5) Die größte Insel Griechenlands, Kreta, ist mit ihrer Natur eine Miniatur des ganzen Landes. Bis 20.15, Arte

21.45 DOKUMENTARFILM

Janet Jacksons Nipplegate – Die Geschichte eines Skandals (USA 2021, Jodi Gomes) In der Halbzeitshow des Super Bowl 2004 entblößte Justin Timberlake die Brust von Janet Jackson. Die Doku zeichnet den damals tobenden Kulturkampf und seine Folgen nach. Bis 22.55, Arte

22.05 CYBERTHRILLER

Source Code (USA 2011, Duncan Jones) Hubschrauberpilot Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) wacht im Zug nach Chicago auf und erlebt eine böse Überraschung. Die Jagd nach einem Source-Code inszenierte Duncan Jones als smarten Sci-Fi-Thriller. Bis 23.55, RTL 2

22.30 MYSTERY

Crimson Peak (USA 2015, Guillermo del Toro) Die junge Literatin Edith (Mia Wasikowska) verliebt sich in den geheimnisvollen Adeligen Sir Thomas Sharpe (Tom Hiddleston) und folgt ihm, begleitet von seiner Schwester Lucille (Jessica Chastain), in sein unheimliches Schloss nach England. Exzellenter, atmosphärisch dichter Schauerfilm von Guillermo del Toro, in dem sich Hitchcock-, Giallo- und Hammer-Horror-Elemente die Hand geben. Bis 0.25, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Geheimnisse der Pharaonen – Die erste Pyramide (1/3) Die rätselhafte Welt der Pharaonen: In der ersten Folge geht es um die von König Djoser in Auftrag gegebene erste Pyramide der Welt. Bis 23.20, ORF 2

22.55 DOKUMENTATION

Pussy, Pleasure, Power! – Die weibliche Lust in der Popkultur Weibliche Lust und Sexualität haben Hochkonjunktur in der Popkultur. Eine Reise von Jane Birkin über die Spice Girls bis Megan Thee Stallion. Bis 23.50, Arte