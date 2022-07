Was sind "Putin-Clowns"? Nicht was man denken könnte. Also keine westlichen Putin-Versteher, die offene Briefe schreiben, dass die Ukraine doch auch irgendwie schuld daran ist, dass sie von Putin angegriffen wurde, und doch lieber kapitulieren soll und dass der arme Mann durch die Sanktionen geradezu gezwungen wird, uns das Gas abzudrehen.

Zwei russische Komiker, "Wowan und Lexus", stecken hinter den Fake-Anrufen bei diversen europäischen Bürgermeistern. Foto: IMAGO/Russian Look/Komsomolskaya Pravda

Putin-Clowns gibt es buchstäblich. Das sind zwei russische Komiker, "Wowan und Lexus", die im Sinne, wenn nicht im Auftrag von Putin arbeiten. Sie stecken hinter den Fake-Anrufen bei diversen europäischen Bürgermeistern, u. a. beim Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Verkleidet als der Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko. Mit seltsamen Ansinnen, wie etwa die Gesprächspartner zu negativen Aussagen über ukrainische Flüchtlinge zu bringen, sollen Unterstützer der Ukraine vorgeführt werden.

Wir stehen hier vor einem neuen Phänomen: Satiriker, die sich für einen Diktator einspannen lassen. Die beiden haben jetzt stolz erklärt, dass sie von einer Firma des Staatskonzerns Gazprom bezahlt werden.

Andere Satiriker riskieren Leben und Freiheit, um Diktaturen bloßzustellen. Aber während Putin jede Kritik immer unbarmherziger verfolgen lässt, stellen die beiden ihre nicht unbeträchtlichen Fake-Fertigkeiten in den Dienst der Putin’schen Desinformationskampagnen. Nichts ist wahr und alles ist möglich heißt ein Buch über Putins Reich. (Hans Rauscher, 7.7.2022)