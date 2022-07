Seit er Unternehmer ist, verbringe Kurz einen Großteil der Zeit nicht mehr in Wien, so sein Umfeld. Foto: EPA / ANTHONY ANEX

Der "Kurier" berichtet am Donnerstag, aus Kurz´ Umfeld höre man, er wolle sich in Zukunft "unternehmerisch breiter aufstellen". Neben seiner Tätigkeit für US-Tech-Investor Peter Thiel in den USA berät Kurz selbst Unternehmen "vor allem im Bereich Technologie und Erneuerbare Energien" in den USA, Deutschland, Großbritannien und im Mittleren Osten. Er unterhalte ein Büro in Tel Aviv und eines in Dubai – und seit kurzem führe er eine enge Geschäftsbeziehung zu Alexander Schütz, Vorstandsvorsitzenden der C-Quadrat-Investmentgruppe, so sein Umfeld weiter, schreibt der "Kurier".

Künftig wolle er mit diesem gemeinsam Geschäfte machen zu "Vermittlung, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen und Gesellschaften, gleichgültig welcher Rechtsform, sowie Immobilienentwicklung und damit im Zusammenhang stehenden Geschäften und Beratungen". So jedenfalls lautet der Geschäftszweig der "AS²K Beteiligungs GmBH" mit Sitz in Wien. Schütz war auch ÖVP-Spender und wurde deshalb im Untersuchungsausschuss befragt.

Nebst Schütz ist Vera Regensburger als Geschäftsführerin der Anfang Juli eingerichteten GmbH ausgewiesen. Regensburger war Bereichsleiterin für Politik und Strategie in der ÖVP unter Sebastian Kurz sowie nach dessen Polit-Aus stellvertretende Kabinettchefin von Karl Nehammer. Ende April wurde publik, dass Regensburger die Politik Richtung Privatwirtschaft verlässt. (red, 7.7.2022)