In dieser Galerie: 3 Bilder Die Inspiration durch die "Saw"-Filmreihe ist nicht zu übersehen. Foto: Bandai Namco Europe Der Schauplatz des Spiels ist ein altes Hotel. Bandai Namco Europe Wieder lotst der Spieler die Protagonistinnen und Protagonisten anhand von Quicktime-Events und unterschiedlichen Dialogoptionen durch den Horrortrip. Bandai Namco Europe

Die "Dark Pictures"-Reihe bekommt im Herbst 2022 einen neuen Teil spendiert. "The Devil in Me" wird der bereits vierte Serienableger heißen, und dieser wird in einem alten verlassenen Hotel spielen, wie Publisher Bandai Namco im neuen Trailer verrät.

Zur Handlung: Die TV-Crew von Lonnit Entertainment erhält einen dringenden und mysteriösen Anruf von einem Mann namens Granthem Du'Met, der eine Tour durch ein originalgetreu nachgebautes H.-H.-Holmes-Mörderschloss verspricht. Lonnit-Entertainment-Gründer Charlie Lonnit glaubt, dass diese Idee seine Show retten könnte.

"Die für den Oscar nominierte Jessie Buckley verkörpert ein Mitglied der Crew, die dieses seltsame Hotel besucht und alsbald merkt, dass es sich schnell in eine tödliche Falle verwandelt, die von ihrem gestörten Gastgeber Granthem Du'Met eingerichtet worden ist. Beobachtet, isoliert und manipuliert wie Ratten in einem Labyrinth, wird ihnen bald klar, dass das Auschecken der Crew gefährdet ist und sie einige unmögliche Entscheidungen treffen müssen, die sie vielleicht später bereuen oder nicht überleben werden", heißt es in der Ankündigung.

Klischeehorror

Serientypisch verspricht der Trailer wieder storygetriebenen Klischeehorror – nach einem Geisterschiff in "Men of Medan", dem Hexendorf in "Little Hope" und dem Gruseltempel in "House of Ashes" wirkt ein Spukhotel beinahe schon wie der nächste logische Schritt. Die Prämisse dürfte auch bei "The Devil in Me" sehr ähnlich sein: Eine überschaubare Personengruppe stolpert von einer gefährlichen Situation in die nächste, durch Dialogoptionen und Reaktionsspielchen entscheidet der Spieler, welche Pixelfigur überlebt oder – wenn es nicht so gut läuft – auf möglichst kreative Art aus dem Leben scheidet. Ein Klischeerezept, das bereits im geistigen Vorgänger der Dark-Pictures-Reihe des Entwicklerstudios Supermassive Game "Until Dawn" aus dem Jahr 2015 bei den Fans gut ankommt.

BANDAI NAMCO Europe

Dabei ist im neuen Trailer sogar ein Hinweis auf ein real existierendes Mörderhotel versteckt. In der Eröffnungsszene wird auf einen gewissen H. H. Holmes angespielt. Henry Howard Holmes gilt als einer der ersten Serienmörder der USA. Der Mediziner ließ Ende des 19. Jahrhunderts ein Hotel in Chicago bauen und stattete es mit luft- und schalldichten Räumen, Zimmern ohne Fenster, Treppen ins Nirgendwo und tiefen Gruben aus. Als das Hotel eröffnet wurde, begannen auch die Gäste – meist junge Frauen – zu verschwinden. Mindestens zwölf Personen soll Holmes in seinem Mörderhotel umgebracht haben.

Wie der Story-Trailer zu "The Devil in Me" vermuten lässt, dürften sich die Entwickler aber auch ausgiebig von der "Saw"-Reihe inspirieren lassen haben.

"The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me" erscheint im Herbst 2022 für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Steam). (pez, 7.7.2022)