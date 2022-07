Eines der vom Programm her besten Sommerkinos in Wien: Das Kaleidoskop am Karlsplatz. Foto: Cine Collective/M. Rosenberger

Handverlesen und gratis

Zu den orangen Enzis gesellt sich ab heute, Freitag, im Wiener Museumsquartier jeweils freitags und samstags den Sommer über wieder eine Filmleinwand. Frame Out liefert eines der vielfältigsten Kinoprogramme, quer durch alle Gattungen. Milica Tomovićs Ensembledrama Kelti (12. August) über eine queere Familie in der Milošević-Ära findet man hier ebenso wie ein Musikvideoprogramm der Kuratorin Jessica Manstetten. Hungry Babies (9. Juli) vereint Beiträge von Kim Gordon bis Oneohtrix Point Never, der Fokus liegt auf kühnen Performances.

Music Box Films

Noch bis 17. Juli ist Kaleidoskopzurück auf dem Karlsplatz, auch hier ist die Auswahl handverlesen – besonders empfohlen sei Kirill Mikhanovskys furioses On-the-Road-Sozialstück Give Me Liberty (9. Juli), das den Fahrer eines Hilfsdiensts durch einen wilden Tag begleitet, oder das fantastische Großtstadtpanorama El gran movimiento (14. Juli) von Kiro Russo, das ins Feingewebe der bolivianischen Hauptstadt La Paz führt.

Wer gerne neue Orte entdeckt, der ist beim Wanderkino Volxkino gut geparkt: Die US-Komödie Palm Springs, die sich auf einer Hochzeitsfeier in einer Zeitschleife verliert, läuft am 14. Juli in der Mitterhofergasse im 21., das Preview von Kurdwin Ayubs Sonne am 23. August im Reithofferpark im 15. Das Beste zuletzt: alle Kinos bei freiem Eintritt.

Punk, Dach und Kurzfilm in Wien

Sommerkino geht auch ohne Gelsen, dafür mit musikalischer Marschrichtung wie im Filmmuseum: Unter dem Motto Let’s Spend the Night Together kann man etwa in The Filth and the Fury der Punkgeschichte frönen. Am 3. August startet ebendort eine Personale des deutschen Essayfilmers Peter Goedel.

Das Filmarchiv lädt verlässlich wie jedes Jahr zum Kino wie noch nie im Augarten – am 14. Juli gibt es die Gelegenheit, des heuer verstorbenen Sidney Poitier im "Race"-Klassiker Inthe Heat of the Night zu gedenken.

MGM

Ein urbanerer Schauplatz ist der Zukunftshof im Zehnten – der Schwerpunkt liegt auf Sozialem, etwa bei der Außenseiterkomödie Alles außer gewöhnlich (20. Juli). Mike Mills’ Care-Komödie Come on, Come On ist einer der Filme, die man im Kino am Dach der Hauptbibliothek nachholen sollte.

Als bester Standort für Kurzfilm hat sich Dotdotdot im Volkskundemuseum etabliert, los geht’s am 31. Juli: "Affairs of the Arts" lautet das Special vierer Filmabende, in denen sich vieles um Geschlechtergerechtigkeit dreht. Mit Filmen von Lynne Sachs und Barbara Hammer, Hubert Sielecki, Carola Dertnig etc.

Dokus, Perlen und Avantgarde im Westen



Ganz im Westen lädt das Kunsthaus Bregenz im Juli und August an drei Abenden zu Wes Anderson, dem farbenfrohsten Dekorsfilmer unserer Zeit. Daneben gibt es in Vorarlberg Filme unter Sternen in Rankweil, und auf seiner Österreich-Tour macht das Ö3 Silent Cinema auch im Brandnertal, Feldkirch und Damüs halt: Das Publikum bestimmt vorab online den Film selbst und bekommt vor Ort Kopfhörer.

TZ TRAILERS

In Innsbruck lohnt sich ein Besuch des Open-Air-Kinos im Zeughaus. Gespielt werden teils unbekannte Filme wie der norwegische Ninjababy, teils sehr bekannte, etwa Dune oder Manche mögen’s heiß. Auf dem Brauereigelände Obertrum im Salzburger Land setzt man ganz auf Komödie. Weniger zünftig geht’s im Schloss Goldegg nahe Zell am See zu: Neben Konzerten von Blues bis Chopin spielen sie hier heimische Dokumentationen. In Salzburg Stadt gibt es im Sunset Kino vom Kunstverein Avantgardefilm zu sehen – eine absolute Ausnahme im Sommerkinogenre!

Und Oberösterreich? Dort wandert das Sommerkino zwischen Linz, Vöcklabruck, Freistadt und Steyr umher und zeigt die Arthouseperlen der Saison: Den Anfang machen Penélope Cruz und Antonio Banderas in Der beste Film aller Zeiten, dicht gefolgt von Vicky Krieps in Corsage oder Sophie Rois in der Romanze AEIOU – Das schnelle Alphabet der Liebe.

Nostalgie und de Funès im Osten



Obwohl helles Mondlicht das Kinoerlebnis eher trübt, gibt es in Ostösterreich zwei Mondscheinkinos – während im burgenländischen Bildein auf französische Komödien gesetzt wird, spielt’s in Eggenburg einen hübschen Genremix aus Arthouse und US-Produktionen wie den grandiosen Batman.

aboyantz

In Niederösterreich ist das Cinema Paradiso der Platzhirsch in Baden und St. Pölten und zeigt aktuell Sehenswertes wie Abteil N°6. Der Filmclub Zwettl wirbt mit Filmen abseits des Mainstreams an mehreren Orten. Eine Attraktion für Nostalgiker bietet das Südbahnhotel Semmering, etwa Ludwig II. von Luchino Visconti (1973). In der Steiermark lockt das Leslie Open in Graz mit Euro-Kino, und in den ländlichen Gebieten zieht das MeinBezirk.at-Sommerkino durch Dörfer, wo es den Louis-de-Funès-Klassiker Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe zeigt! In Kärnten befinden sich schließlich zwei Freiluftkinos in Renaissancehöfen: der Kinosommer Villach und das Open Air im Burghof in Klagenfurt. Auch dabei sind Klassiker wie High Noon oder Tiger & Dragon, das großartige chinesische Kampfkunstepos. (Valerie Dirk, Dominik Kamalzadeh, 8.7.2022)