Derek Chauvin hatte George Floyd gefesselt und ihm rund neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Hals gedrückt Foto: Pool via REUTERS

Saint Paul (Minnesota) – Der wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bereits eine langjährige Gefängnisstrafe absitzende Ex-Polizist Derek Chauvin ist in einem separaten Bundesverfahren zu mehr als 20 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil fiel am Donnerstag, nachdem sich der Angeklagte in dem Prozess schuldig bekannt hatte, Floyds Bürgerrechte verletzt zu haben.

Der weiße US-Polizist hatte im Mai 2020 dem wegen Falschgeldvorwürfen festgenommenen und mit Handschellen gefesselten Floyd 2020 in Minneapolis rund neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Hals gedrückt, obwohl der 46-jährige Schwarze wiederholt klagte, er bekomme keine Luft mehr. Floyd erstickte. Die Tat wurde von einer Passantin per Handykamera aufgenommen und löste weltweit Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus aus. (APA, wisa, 7.7.2022)