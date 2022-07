Kevin Wimmer, Maximilian Hofmann, Emanuel Aiwu und Bernhard Zimmermann posieren in den neuen Dressen. Am 21. Juli geht's damit in der ECL-Qualifikation zur Sache. Foto: APA/HANS PUNZ

Danzig (Gdansk) – Rapid bekommt es in der zweiten Qualifikationsrunde der Fußball-Conference-League wohl mit Lechia Gdansk zu tun. Die Polen feierten am Donnerstag im Hinspiel der ersten Quali-Runde gegen Akademija Pandev einen 4:1-Heimsieg. Die Treffer von Lechia erzielten Flavio Paixao (17., 39., 66.) und Lukasz Zwolinski (25.), Dusan Jokovic gelang das Ehrentor der Nordmazedonier (81.). Die Partie musste nach wenigen Minuten wegen Zuschauer-Ausschreitungen kurz unterbrochen werden.

Das Retourmatch geht in einer Woche über die Bühne. Gegen den Aufsteiger hat Rapid am 21. Juli Heimrecht, eine Woche später treten die Hütteldorfer auswärts an. Die Grün-Weißen müssen insgesamt drei Quali-Runden überstehen, um es in die Gruppenphase zu schaffen. (APA, 7.7.2022)