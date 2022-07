Gerät Wolfgang Fellners Medienimperium ins Wanken? Es mehren sich die Berichte, wonach der einst so mächtige Medienmacher und sein Unternehmen geschwächt sind. Die Rede ist von Krediten, die fällig werden. Es geht um Entlassungen und einen Umbau in der Chefetage.

In dieser Folge von "Inside Austria" fragen wir, wie es um die Zukunft von Wolfgang Fellners Medienhaus steht. Wir gehen den Gerüchten über finanzielle Probleme seines Unternehmens nach und schauen, wie stark seine Zeitung weiterhin von Regierungsgeldern profitiert.

Und wir ziehen nach fünf Folgen über Wolfgang Fellner Bilanz: Was zeigt seine beispiellose Geschichte über Medien, Macht und deren Abgründe? (red, 9.7.2022)



In dieser Folge zu Gast: Harald Fidler (Ressortleiter Etat/Kommunikation beim STANDARD), Andy Kaltenbrunner (Medienforscher an der Akademie der Wissenschaften und am Medienhaus Wien), Claudia Schanza (Journalistin, Medientrainerin, Moderatorin), Christian Nusser (Chefredakteur von "Heute"). Moderation: Zsolt Wilhelm und Lucia Heisterkamp. Skript und Gestaltung: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Mitarbeit: Harald Fidler. Redaktion: Zsolt Wilhelm. Produktion: Christoph Grubits

Dieser Podcast wird unterstützt von A1 Xcite. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.