Kann man mit Putin sinnvoll verhandeln? Foto: EPA

Ich ertappe mich gelegentlich bei der Frage, zu welcher Lektüre denn Freund Wladimir, unser russisches Herzbinki, greift, wenn das Abenteuer Pause macht. Was liest er, wenn er nicht gerade professionell ans Metzeln denkt, sondern Zeit findet, zwischendurch die Seele baumeln zu lassen?

Sind es Gogols Tote Seelen? Die anregenden Mordbübereien in Sades 120 Tagen von Sodom? Krieg und Frieden in einer gekürzten Version ("Nur Krieg")? Stalins gesammelte Werke in 50 Bänden? Oder eher etwas Leichtes, ein paar neue Serienkillerromane vom Bahnhofskiosk?

Vermutlich nein, nein und abermals nein. Wenn man der aus Kiew stammenden, in Mailand lebenden Elena Kostioukovitsch folgt (sie hat etliche Romane von Umberto Eco ins Russische übertragen), ist Putins literarischer Hausgott ein gewisser Anatoli Fomenko. Ein toller Hecht. Neben seiner Arbeit als Mathematiker, schreibt Kostioukovitsch in der Zeitschrift Lettre, betätigt sich Fomenko als Verschwörungstheoretiker und hat eine "Neue Chronologie" erarbeitet, die von der Annahme ausgeht, dass alles, was über die angebliche Menschheitsgeschichte bekannt ist, im 16. Jahrhundert von europäischen Chronisten erdacht und mittels gefälschter Dokumente in alle Bücher der Welt eingeschleust worden sei.

Ohne Fomenko wüssten wir nicht, dass Jesus Christus und Papst Gregor VII. ein und derselbe sind, dass das Alte Testament zwei Jahrhunderte nach dem Neuen geschrieben wurde und Alexander der Große niemand anderer ist als Mohammed! Zweck dieser Fälschungen war es, die Russen übers Ohr zu hauen und deren ruhmreiche Vergangenheit aus dem globalen Gedächtnis zu löschen. Kein Wunder also, dass Freund Wladimir sich berufen fühlt, diese historische Sauerei wettzumachen! Mit einem Denker ©by Fomenko haben wir es offenbar zu tun.

Kann man mit so einem Menschen sinnvoll verhandeln? Kostioukovitsch meint, höchstens dann, wenn man bei diplomatischen Treffen Elemente der "Mystagogik und Esoterik" einbaut. Details liefert sie keine, aber vielleicht könnte man mit Putin ja in einer spiritistischen Séance mit Granderwasserumtrunk und anschließender Eingeweideschau "verhandeln". Ob dabei etwas herauskommt: schwer zu sagen. Fix ist dagegen eines: dass wir in ausgesprochen interessanten Zeiten leben. (Christoph Winder, 10.7.2022)