Der Regisseur und Drehbuchautor Klaus Lemke am Donnerstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Lemke, 1940 in Landsberg an der Warthe geboren und in Düsseldorf aufgewachsen, feierte in den 1970er Jahren mit Filmen wie "Rocker" und "Amore" Erfolge. Besonders beliebt ist sein stilbildender Film "Rocker" aus dem Jahr 1972. Darin macht ein alternder Kleinkrimineller, der gerade aus der Haft entlassen wurde, mit einer Motorradgang den Kiez unsicher.

2009 erhielt Lemke den Norddeutschen Filmpreis für "Dancing with Devils", 2010 folgte der Münchner Filmpreis für seinen Film "Schmutziger Süden". 2011 feierte der Film "3 Kreuze für einen Bestseller" auf der Viennale Premiere. Lemke galt als individueller und eigenwilliger Filmemacher, der übrigens auch als Entdecker von Iris Berben gilt. (red, 8.7.2022)