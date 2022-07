Popcorn, Chips, gemütlich zusammenkuscheln und dem spannenden Geschehen folgen: Viele Paare lieben gemeinsame Filmabende, ob im Kino oder zu Hause auf der Couch. Nicht ganz einfach ist aber zuweilen die Auswahl dessen, was man sich anschauen möchte.

Sind Sie sich einig, welche Filme Sie gerne gemeinsam sehen möchten? Foto: Getty Images/iStockphoto/EvgeniyShkolenko

Wenn der Filmgeschmack auseinandergeht

Genres gibt es bekanntlich viele, und Filmgeschmäcker sind verschieden. Muss es für manche ein dialoglastiger Cineastenfilm sein, der bei internationalen Festivals renommierte Preise abgeräumt hat, langweilen sich andere dabei zu Tode und leben nur bei Action pur, Verfolgungsjagden und Schießereien so richtig auf. Während einige es blutrünstig lieben und sich gerne bei Horrorfilmen so richtig schrecken, genießen andere einen Filmabend vor allem dann, wenn ein Feel-good-Movie über den Bildschirm flimmert. Muss es "was fürs Herz" sein, oder will man sich bei einer Slapstick-Komödie den Bauch vor Lachen halten, die alles andere als anspruchsvoll ist?

Solange sich beide am jeweiligen Abend einig sind, aus welcher Sparte sie gerne etwas sehen wollen, ist der Film, für den man sich entscheidet, ja kein schwieriges Thema. Anders sieht es aus, wenn der Partner oder die Partnerin das eigene Lieblingsgenre grundsätzlich ablehnt, womöglich gänzlich verweigert, sich "so einen Blödsinn" anzuschauen, oder mehr oder weniger zähneknirschend daneben sitzt, aber dann durch Verhalten wie Lachen an unpassenden Stellen, Augenverdrehen oder ablehnende Kommentare auch einem selbst die Freude am Filmgenuss empfindlich trübt.

Wie ist das bei Ihnen?

Kennen Sie solche unterschiedlichen Geschmäcker innerhalb der Beziehung – und wie gehen Sie damit um? Schauen Sie bestimmte Filme lieber alleine oder im Freundeskreis an, weil Sie keine Lust haben, sich zu ärgern? Und welche Genres sind es, mit denen der andere nichts anfangen kann? Berichten Sie im Forum! (dahe, 11.7.2022)