Eine bunte Städtereise in die Vergangenheit von Tourismus-Attraktionen

Im Gastblog zeigt Kurt Tutschek anhand von Fotografien, wie die Hauptstadt des Vereinigten Königreiches vor über hundert Jahren ausgesehen hat.

Sommerzeit ist bekanntlich Reisezeit. Heut geht es über den Ärmelkanal ins zurzeit krisengeschüttelte Vereinigte Königreich. Wir besuchen London und begeben uns auf eine kleinen Zeitreise ins Jahr 1905.



Ein vergangenes Jahrhundert in bunt

In diesem Blog gab es bereits mehrfach Beiträge, die die fantastischen Photochromdrucke, welche sich um die Jahrhundertwende großer Beliebtheit erfreuten, vorstellten. So statteten wir Wien, Venedig und Irland einen Besuch ab, und bereisten ganz Österreich. Diesmal also London mit seinen Sightseeing-Highlights, die auch heute noch auf der To-Do-Liste der Touristen und Touristinnen stehen – von der Tower Bridge bis zum Piccadily Circus.

Houses of Parliament Library of Congress | Public Domain

Houses of Parliament – Blick von der Themse Library of Congress | Public Domain

Hyde Park Corner Library of Congress | Public Domain

Picadilly Circus Library of Congress | Public Domain

Cheapside Library of Congress | Public Domain

Saint Paul's Cathedral Library of Congress | Public Domain

Tower Bridge Library of Congress | Public Domain

The Tower of London Library of Congress | Public Domain

Yeoman Warder im Tower Library of Congress | Public Domain

Whitehall Horse Guards Library of Congress | Public Domain

London Law Courts Library of Congress | Public Domain

Trafalgar Square mit Nelson's Column Library of Congress | Public Domain

Kew Gardens Library of Congress | Public Domain

British Museum Library of Congress | Public Domain

London Bridge Library of Congress | Public Domain

An den Ufern der Themse Library of Congress | Public Domain

Royal Exchange Library of Congress | Public Domain

Westminster Abbey Library of Congress | Public Domain

Beim genauen Durchsehen der Bilder sind viele interessante Details zu entdecken, zum Beispiel die schon damals in Vielzahl vorhandenen Werbeaufschriften, etwa für Lipton Tea, Borwick's Baking Powder und Keiller's Cocao.

Eine weitere Photochromreise wird uns im Laufe des Sommers in eines unserer Nachbarländer führen. (Kurt Tutschek, 9.7.2022)

