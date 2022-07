Nächsten Dienstag wird die Nasa der Öffentlichkeit die ersten Aufnahmen des James-Webb-Weltraumteleskops präsentieren. Thomas Zurbuchen, Chefastronom der US-amerikanischen Weltraumbehörde, konnte freilich schon vorab einen Blick auf die Fotos werfen. Als er die Bilder das erste Mal sah, sei er zu Tränen gerührt gewesen, sagte der gebürtige Schweizer. Solche Aussagen steigern natürlich die Vorfreude. Um der wissenschaftlichen Community das Warten zu versüßen, veröffentlichte die Nasa nun ein Bild, das im Mai aufgenommen wurde. Das aus 72 Bildern zusammengesetzte Falschfarbenfoto mit insgesamt 32 Stunden Belichtungszeit zeigt ein oranges Lichtermeer.

Ungeplanter Vorgeschmack

Zu sehen sind auf der Infrarotaufnahme einige Sterne, die an den schwarzen Zentren und sechs Strahlen zu erkennen sind. Erstere entstehen, da die empfindlichen Detektoren vom starken Licht der Sterne gesättigt wurden. In Folge erscheint die Mitte der Sterne schwarz. Die sechs Strahlen sind ein Beugungseffekt der sechseckigen Spiegelsegmente des Weltraumteleskops. Doch nur wenige der unzähligen Lichtpunkte sind Sterne – die überwiegende Anzahl sind Galaxien. Viele dieser Sterneninseln haben eine sehr geringe Helligkeit und sind damit sehr weit entfernt. Nach Angaben der Nasa ist das Testbild damit die bisher tiefste Infrarotaufnahme des Kosmos.

Das neu veröffentlichte Bild von Webb zeigt einige Sterne vor unzähligen Galaxien. Foto: NASA/CSA/FGS-Team

Die Nasa hat bereits mehrere Webb-Bilder veröffentlicht, die in der Justierungsphase des Teleskops entstanden. So stammt auch die neueste Aufnahme aus einem Instrumententest: Damit Webb während einer Beobachtung auf denselben Punkt ausgerichtet bleibt, hat es den sogenannten Fine Guidance Sensor (FGS; in etwa: Genauer Nachführungssensor) an Bord. Das Gerät misst 16-mal pro Sekunde die Position ausgewählter Sterne, an denen sich das Weltraumteleskop orientiert. Nebenbei kann der FGS auch Bilder aufnehmen. Diese Aufnahmen werden aber normalerweise nicht zur Erde übertragen, da die Kommunikationskanäle mit dem Teleskop den Daten der eigentlichen wissenschaftlichen Instrumente vorbehalten ist.

Die Ära Webb steht bevor

Selbst solche ungeplanten Bilder zeigen, wie leistungsfähig Webb ist. Das Weltraumteleskop war nach über 30 Jahren Planungs- und Bauzeit vergangenen Dezember ins All gestartet und hat an seinem Beobachtungsplatz am erdabgewandten Lagrangepunkt L2 Stellung bezogen. Dort hält es nach Infrarotstrahlung aus den Tiefen des Alls Ausschau. Mit dem Fokus auf diesen Spektralbereich erhoffen sich Astronominnen und Astronomen neue Einsichten über das frühe Universum und die Entstehung von Galaxien und Planetensystemen. Außerdem sollen spektroskopische Messungen detaillierte Informationen über die Zusammensetzung von Planeten und ihren Atmosphären liefern. Das Teleskop wird dabei unser Sonnensystem, aber auch Exoplaneten untersuchen.

Webb ist das größte Weltraumteleskop der Menschheit. Kein Wunder, dass überall Wissenschafter sehnsüchtig darauf warten, mit dem Gerät zu arbeiten. Doch auch über die Forschung hinaus ist zu erwarten, dass Webbs Bilder in die Populärkultur eingehen werden, wie es bei Hubble der Fall war. Nächsten Dienstag beginnt die Ära Webb, ein Feiertag für die Wissenschaft. Inzwischen kann man noch Wetten abschließen, was die ersten Bilder zeigen werden. (Dorian Schiffer, 8.7.2022)