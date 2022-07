Die Compact Disc alias CD ist in Europa seit 1983 auf dem Markt. Damals lief sie rasch der Vinylplatte (LP) und der Tonkassette (MC) den Rang ab und wurde spätestens in den 1990er-Jahren bis in die frühen 2010er-Jahre zum beliebtesten und meistgenutzten Medium für den Musikgenuss. Kein Wunder – die CD, streng genommen ein Daten- und kein Tonträger, bestehend aus Polycarbonat und einer dünnen Metallschicht mit Schutzlack und Druckfarben, abgetastet von einem Laserstrahl, konnte vieles leisten, was man bei Platte und Kassette vermisste.

Die Achtziger feiern ja vielfach ein Revival – aber hören Sie heutzutage noch Musik von CDs? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/GrahamMoore999

Warum wir uns damals in CDs verliebten

Musik-CDs ermöglichten etwa Funktionen wie das zielgerichtete Ansteuern bestimmter Songs anstatt umständlichen Herumspulens, ebenso Zufallswiedergabe und Wiederholung. Besonders ins Schwärmen geriet man über schön gestaltete Cover, farbige CD-Hüllen oder papierene Digipaks. Für große Freude sorgte auch, wenn bei einer CD ein aufwendig gestaltetes Booklet dabei war, in dem die Texte zur Musik zu finden waren – zum besseren Verständnis und zur Möglichkeit des Mitsingens.

So manches Kind der Achtzigerjahre legte sich im Laufe der folgenden Dekaden teils imposante CD-Sammlungen zu. Darüber, dass die CD empfindlicher war als die Kassette, Kratzer abbekommen oder gar brechen konnte und ein Discman für unterwegs schon eine Funktion namens "Shock Protection" mitbringen musste, damit eine reibungslose Wiedergabe möglich war, sah man gerne hinweg.

Wie die CD verdrängt wurde

Als revolutionär erlebte man damals die Innovation, CDs selbst brennen zu können – und sich auf diese Art gekaufte oder ausgeborgte CDs preisgünstig (wenn auch illegal) zu kopieren. Später, als man schon Musik aus dem noch jungen Internet herunterladen konnte, war es für Menschen, welche die Mixtapes früherer Zeiten vermissten, auch möglich, sich damit die Lieblingssongs ihrer Wahl auf dem Medium CD zusammenzustellen.



Doch mit dem Aufkommen von Musik in digitaler Form, Downloadportalen und MP3-Playern etablierten sich Alternativen zur CD auf dem Markt – und in Zeiten von Spotify und anderen Musik-Apps nutzt inzwischen ein Großteil der Musikaffinen vermehrt Smartphone, Tablet, Laptop und Co für den Musikgenuss. Immer mehr Menschen besitzen nicht einmal mehr einen CD-Player oder ein sonstiges Wiedergabegerät für die Silberscheibe. Da stellt sich die Frage: Wie zeitgemäß ist die CD heute überhaupt noch? Und was geschieht mit den riesengroßen privaten CD-Sammlungen, die früher noch als eine Art Statussymbol stolz von Musikkennerinnen und Musikkennern präsentiert wurden?

Wie ist das bei Ihnen: Haben CDs ausgedient?

Halten Sie dem überholten Medium CD die Treue – und nutzen Sie es tatsächlich noch aktiv zum Musikhören, oder kultivieren Sie nur Ihre Sammlung? Gibt es CDs, von denen Sie sich niemals trennen würden – und welche Erinnerungen verbinden Sie damit? Denken Sie nostalgisch an damals zurück, oder finden Sie heutige Formen des Musikhörens viel praktischer und haben Ihre CDs entsorgt? Berichten Sie im Forum! (dahe, 12.7.2022)