Ich habe die Zucchini immer für ein unnötiges Gemüse gehalten. In den vergangenen Jahren in Italien ist sie mir allerdings zunehmend ans Herz gewachsen und hat mich zum Zucchini-Verehrer bekehrt. Nach dem doch längeren Text im letzten Blog heute hier drei kurze Rezepte mit ähnlichen Zutaten, aber unterschiedlichen Ergebnissen.

Pasta mit Zucchini und Shrimps

Eine meiner liebsten Paarungen ist jene aus Zucchini und Krustentieren (die Kürbisfamilie steht den Meerestieren generell sehr gut) Die Mischung funktioniert hervorragend als Pastasauce oder Raviolifüllung. Das Gericht gehört zu jener Klasse an Nudelspeisen (Cacio e Pepe, Carbonara, Krautfleckerln ...), die von reichlich schwarzem Pfeffer profitieren.

Eine Handvoll kleine Gamberi rossi, geköpft und geschält (oder einfach die köstlichen kleinen gefrorenen Shrimps vom Gastrofisch Brac)

5–6 kleine Zucchini, gewürfelt

1 Knoblauchzehe, in dünne Scheiben geschnitten

Schale und Saft einer halben Zitrone

Reichlich frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

300 g dicke Pasta (Rigatoni, Penne, Paccheri ...)

Ein ordentlicher Löffel frischen Ricotta

Frisch geriebener Parmesan

Zucchini in reichlich Olivenöl scharf anbraten, bis sie auf allen Seiten ein wenig Farbe genommen haben. Knoblauch und Pfeffer zugeben und kurz mitbraten, bis der rohe Geschmack weg ist. Hitze abschalten, Shrimps und Zitronenschale unterrühren und mit der Resthitze der Zucchini fertig garen.

Pasta al dente kochen, abgießen und dabei eine Tasse Pasta-Kochwasser zurückbehalten. Sauce wieder auf die Hitze stellen. Pasta, Ricotta und Parmesan zugeben, die Hälfte des Pasta-Kochwassers und ein wenig Zitronensaft zugießen und zu einer cremigen Sauce rühren. Eventuell Konsistenz mit mehr Kochwasser korrigieren. Basilikum untermischen und servieren.

Gebratene Zucchiniblüten

Ich liebe Zucchiniblüten in vielen Formen. Besonders gut werden sie etwa mit Mozzarella und Sardellen gefüllt und dann frittiert. Das ist zum Selbermachen allerdings etwas mühsam. Glücklicherweise werden sie auch ganz simpel gebraten köstlich.

Zwei Handvoll Zucchiniblüten (nicht die, die an den Früchten sitzen, sondern die direkt von der Pflanze)

Knoblauch

Zitronenschale und Saft

Parmesan

Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Olivenöl erhitzen, Knoblauch kurz anschwitzen, Zucchiniblüten zugeben und unter gelegentlichem Rühren braten, bis die Blütenbasis weich, aber noch knackig ist. Mit Zitronenschale und Saft, etwas Parmesan und frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer würzen und servieren.

Talli di Zucchine

Für alle, die das, so wie ich bis vor kurzem, nicht wussten: Auch die Stängel und Blätter der Zucchinipflanze sind mit Genuss essbar. Sie schmecken, nun ja, nach Zucchini, aber jedes Stück ein wenig anders und auf seine Art köstlich. Die dicken Verzweigungen der Stängel sind erstaunlich süß, die Blüten komplex und vegetabil, die Blätter zartherb und angenehm grasig. Und obwohl sie roh eine stachelige Oberfläche haben, werden sie, einmal gegart, samtig weich. Eine Suppe, nur mit der Zucchinipflanze gekocht, schmeckt daher viel aufregender und komplexer, als die Zutatenliste es vermuten lässt.

In Süditalien gelten Zucchinitriebe samt Blättern, Stielen und Früchten (Talli di Zucchine) als sehr gutes Essen für kleine Kinder, weswegen meine Gemüsefrau sie mir vor ein paar Wochen nahegelegt hat. Seither hat das Kind sie gelegentlich, meine Frau und ich sie regelmäßig mit großem Genuss verspeist.

Sollten Zucchini Ihnen den Garten zuwuchern: Sie aufzuessen ist definitiv die erfreulichste Problemlösung. Wer keinen Garten hat, muss das Gespräch mit seiner Gemüsehändlerin suchen, was sich auch abseits der Zucchini meist sowieso auszahlt.

Zucchinisuppe aus der ganzen Zucchinipflanze

Zwei, drei junge Zucchinipflanzen oder -triebe, samt Blättern, Stielen, Blüten und Zucchini

Knoblauch

Olivenöl

Schwarzer Pfeffer

Fischsauce

Zitronensaft

Parmesan

Die Zucchinipflanze grob zerlegen: die Zucchini abnehmen, den Strunk entfernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Blüten separieren. Die dickeren Stiele eventuell grob schälen, soll heißen: die Fasern entlang des Stiels abziehen und Stiele und Blätter grob hacken.

In einem Bräter etwas Knoblauch und Pfeffer in Olivenöl anschwitzen, dann die gehackten Zucchinifrüchte kurz mitbraten. Salzen, den Rest der Pflanze zugeben und so viel Wasser zugießen, dass alles fast bedeckt ist, sobald die Blätter zusammengefallen sind. Lieber zunächst nicht so viel Wasser nehmen und dann später etwas nachgießen. (Tobias Müller, 10.7.2022)