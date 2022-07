Pro

von Oona Kroisleitner

Barcelona hat einen, Tel Aviv auch, und Miami ist sowieso bekannt für seinen: einen Stadtstrand. Nach der Schule, Uni oder Arbeit kann man sich in den Metropolen dieser Welt in den Sand und die Sonne knallen, dort den Tag entspannt ausklingen lassen, eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen. In Zeiten, in denen wir Fernreisen – wegen der Teuerung, des Klimaschutzes und der Pandemie – dreimal werden überdenken müssen, bieten Urban Beaches ein bisschen Urlaub vor der Haustür.

Nun haben die zu Beginn genannten Großstädte in Sachen Stadtstrand einen klitzekleinen Startvorteil gegenüber Wien: ihren Meereszugang.

Ein Manko, aber kein Hindernis. Auch hier gibt es Wasser, das fließt mit der Donau und dem Kanal sogar quer durch die Stadt. Dort werden Ufer aufgehübscht und begrünt und in Barnähe auch Sand aufgeschüttet. Und das ist schön und gut so. Denn wenn sich schon die Temperaturen jenen der Sommerstädte annähern, soll es auch das Urlaubsfeeling.