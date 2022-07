Zuletzt von Jana Volkmann erschienen: der Gedichtband "Investitionsruinen" (2021). Foto: Limbus Verlag

Wien – Autorin Jana Volkmann erhält den Reinhard-Priessnitz-Preis 2022. "In an überraschenden Wendungen reichen Gedichten, Romanen und Erzählungen stellt sie vor allem die Fähigkeit unter Beweis, Atmosphäre zu erzeugen, in der das Unheilvolle stets durch Humor konterkariert wird", so die Jury des vom Kulturministerium 1994 gestifteten Preises, der an den Autor Reinhard Priessnitz erinnert und mit 5.000 Euro dotiert ist.

Verliehen wird der 1983 im deutschen Kassel geborenen Volkmann der Preis am 24. Oktober im Literaturhaus Wien. Die Autorin lebt seit 2012 als Schriftstellerin und Journalistin in Wien. Zuletzt erschienen von ihr der Gedichtband "Investitionsruinen" (2021) und der Roman "Auwald" (2020). (APA, 8.7.2022)