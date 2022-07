Derzeit befinden sich 987 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 57 auf Intensivstationen betreut.

Am Freitag haben die Behörden 11.095 Corona-Neuinfektionen österreichweit gemeldet. Zehn Personen mit einer Sars-Cov-2-Infektion sind in den vergangenen 24 Stunden gestorben. Derzeit werden 57 mit dem Coronavirus infizierte Personen auf Intensivstationen betreut. Insgesamt befinden sich 987 infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung.

Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 393

Kärnten: 536

Niederösterreich: 2.427

Oberösterreich: 1.706

Salzburg: 775

Steiermark: 1.192

Tirol: 652

Vorarlberg: 442

Wien: 2.972

(APA, red, 8.7.2022)