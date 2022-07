Liebe Leserin, lieber Leser,

willkommen im Krypto-Winter! Heute gehen wir der Frage nach, ob euer Geld bei den strauchelnden Kryptobörsen sicher ist, warum der Vergleich mit dem Platzen der .com-Blase hinkt und warum ein Wallet eben kein Sparbuch ist. Dann haben wir uns noch von einem WU-Professor erklären lassen, warum gerade ein Schneeballeffekt auf die Coinbörsen zukommt. All das und noch viel mehr lest ihr in unserer Hauptgeschichte.

Nach Kärnten und der Med-Uni Innsbruck ist nun die Wohnbaugenossenschaft Wien-Süd ins Visier einer Hackergruppe geraten. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, das Krisenteam spricht von einer bis dato unbekannten Hackergruppe und einer neuen "Form des Angriffs". Ob Kundendaten abzogen wurden, ist nach wie vor unklar.

Das und vieles mehr gibt es heute bei uns zu Lesen, viel Vergnügen bei der Lektüre!

Wie sicher ist Geld an österreichischen Kryptobörsen?



Lockdown: Apples neuer Hochsicherheitsmodus soll staatliche Spione aussperren

Hackerangriff auf Wohngenossenschaft Wien-Süd

Falsche Konten: Twitter-Übernahme durch Elon Musk ernsthaft gefährdet

Hackerangriff in Kärnten: Forensikbericht liegt vor

Neues Game nimmt Anleihen bei real existierendem Horror-Hotel

Autos müssen nun "smart" warnen, wenn man zu schnell fährt