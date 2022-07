StandART Māori-Künstler George Nuku: "So etwas wie Postkolonialismus gibt es nicht"

Er realisiert Projekte in ethnografischen Museen weltweit, verbindet darin Vergangenheit und Gegenwart: In seiner umfassenden Ausstellung im Wiener Weltmuseum setzt George Nuku Werke aus der Sammlung in neues Licht und kombiniert sie mit seinen eigenen. Diese schafft der neuseeländische Künstler mit Māori- und schottischen Wurzeln oft aus Plexiglas oder Plastik – für ihn kein Müll, sondern heiliges Material. Wir haben den Künstler im Weltmuseum getroffen und über Postkolonialismus, Ahnenschädel und Tattoos gesprochen. (Katharina Rustler, 11.7.2022)