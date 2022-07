StandART Māori-Künstler George Nuku: "So etwas wie Postkolonialismus gibt es nicht"

Er realisiert Projekte in ethnografischen Museen weltweit, verbindet darin Vergangenheit und Gegenwart: In seiner umfassenden Ausstellung im Wiener Weltmuseum setzt George Nuku Werke aus der Sammlung in neues Licht und kombiniert sie mit seinen eigenen. Diese schafft der neuseeländische Künstler mit Māori und schottischen Wurzeln oft aus Plexiglas oder Plastik – für ihn kein Müll, sondern heiliges Material. Wir haben den Künstler im Weltmuseum getroffen und über Postkolonialismus, Ahnenschädel und Tattoos gesprochen. (Katharina Rustler, 11.7.2022)