Im Gastblog beschreibt Christian Kreil, wie ein Mandatar der Freiheitlichen Partei verschwörungstheoretische Erzählungen zu Corona, dem Ukraine-Krieg und anderen Themen bedient.

Läuft es Ihnen auch kalt über den Buckel runter, wenn Sie von Veranstaltungen mit diesen Namen hören: "Dark Winter", "Atlantic Storm" und "SPARS Pandemic"? Wir ahnen, dass es sich dabei nicht um gemütliche Jazz-Festivals im Waldviertel handelt. Einer, der solchen Sachen auf den Grund und dorthin geht, wo es weh tut, ist der FPÖ-Abgeordnete Gerald Hauser. In seiner aktuellen Anfrage an den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) will Hauser wissen, welche Österreicher bei diesen "Pandemie-Planspielen" dabei waren.

Gerald Hauser (FPÖ) setzt Fakes und Verschwörungsplaudereien in seiner politischen Arbeit ein. APA/ROLAND SCHLAGER

Hauser suggeriert, dass nicht näher bezeichnete "Eliten" dort die Dramaturgie der Corona-Pandemie bereits Jahre vor Ausbruch des unsäglichen Virus geplant und geprobt hätten. Herr Hauser hätte sich natürlich die von den offenkundig gar nicht geheimen Eliten angelegte Webseiten (hier, hier und hier) zu den offenkundig gar nicht klandestinen Planspielen ansehen können und in den Protokollen und Listen der Teilnehmenden blättern können. Dann wäre der Spaß bei der Belästigung des Parlaments aber nur halb so groß und er könnte in seinem Antrag Sobotka nicht solche Fragen stellen: "Ist Ihnen bekannt, dass Corona-Pandemie seitens der Eliten seit Jahren vorbereitet wurde?"

Das sind die dubiosen Quellen Gerald Hausers

Mindestens so interessant wie das Mindset des FPÖ-Politikers sind dessen Referenzen. Hauser bezieht sich in der Anfrage dezidiert auf den Autor Thomas Röper und auf dessen Buch "Inside Corona". Röper ist eine durchaus ernstzunehmende Figur in der Trutherszene. Wollte man eine Persiflage auf einen Verschwörungsplauderer kreieren, der Putin zu Füßen liegt, die menschengemachte Klimakatastrophe leugnet und die Corona-Pandemie als Plan finsterer Eliten bezeichnet: Raus käme ein Mann wie Röper.

Eines muss man Röper, der in St. Petersburg lebt und von dort seinen Blog "Anti-Spiegel" betreibt, lassen: Er verbrämt seine Verehrung für Putin und seine Verachtung für Wissenschaft und Demokratie nicht. Und er schafft es, dank eines Politiker wie Hauser, diese Narrative in einem Parlament zur Diskussion zu stellen.

Impfungen: Zehn Mal mehr Opfer als im Holocaust?

Röper ist nicht die einzige Referenz mit fragwürdiger Reputation, die Hauser im Hohen Haus hofiert. Bei einer nicht weniger bizarren Anfrage zu Österreichs Verbindungen mit dem World Economic Forum (WEF) beruft sich Hauser im Mai auf den Blog Uncut-News. Hier wird es noch eine Spur unappetitlicher. Im Jahr 2016 orakelte das Blog von einem "Lügenschutzgebiet Auschwitz", ein Jahr zuvor wurde der Holocaust als die "größte und nachhaltigste Lüge der Menschheit" bezeichnet. In den letzten beiden Jahren verwendet der Blog den Begriff "Holocaust" fast ausschließlich in Zusammenhang mit der Impfung. Wir finden solche Beiträge: "Covid-19-Impfstoffe werden allein im Jahr 2022 voraussichtlich zehnmal so viele Opfer wie der Holocaust fordern" oder "Wer wird den Impfstoff-Holocaust überleben?"

Hauser bedient das Parlament und die Straße

Jetzt sind die werten Leserinnen und Leser sicher gespannt, wie Hausers Referenz-Blog zum Ukrainekrieg und zu Putins Russland steht: Am 27. Februar titelte Uncut-News: "Putin hat den 3. Weltkrieg nicht ausgelöst, er hat ihn nur abgewendet." Das sind Inhalte, die der FPÖ-Politiker Gerald Hauser in Österreich zu verbreiten mithilft. Ob des eher mediokren Witzes und der holpertatschigen Schwurbelei in seinen Anfragen ist man versucht, Hauser als naiven Hinterbänkler zu bezeichnen, der perfiden Agitatoren auf den Leim geht. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Hauser hat Wirtschaftspädagogik studiert, er weiß, wie wissenschaftlicher Konsens entsteht und wie man mediale Meinungsknäuel entwirren und Fakten und Fakes auseinanderhalten könnte. Doch das ist nicht die Agenda Hausers. Hauser fällt nicht auf Fakes und Verschwörungsplaudereien herein, er setzt sie in seiner politischen Arbeit ein. Hauser bedient mit Inhalten aus dubiosen Quellen das Parlament und die Straße.

Ein All-Inclusive Paket gegen die bedrückende Komplexität der Welt

Hauser kennt den Mob und das Soziotop der "Querdenker", die seit zwei Jahren durch Österreichs Straßen ziehen. Wenn er heute diesen Leuten sein Ohr leiht, setzt er ihnen am Tag darauf Flöhe nach seiner Fasson ins Ohr. Bei der Demo am neunten Juli war Hauser als Keynote angekündigt und enttäuschte sein Publikum nicht.

In den Aufrufen zu den aktuellen Sausen der "Querdenker" liest man mittlerweile vom Protest gegen Teuerung, gegen Impfzwang, gegen die Klimalüge, gegen Kriegstreiberei. Die Aufmärsche bieten den kleinbürgerlichen Wutbürgern und Wutbürgerinnen längst ein All-inclusive Paket, um sich bestmöglich gegen unbequeme Fakten und eine komplexe Welt zu immunisieren. Böse Eliten machen den Sprit teurer, planen einen "Impfholocaust", sie treiben den hehren Patrioten Putin aus Notwehr zu den Waffen und planen über den "Komiker Selenskyi" den Dritten Weltkrieg, sie erfinden Klimalügen, die Neue Weltordnung den Great Reset und planen munter Pandemien.

Hauser ist gebildet genug um zu wissen, dass die von ihm zitierten Planspiele wie "Dark Winter" weder geheim noch außergewöhnlich noch bedrohlich sind. Alle Informationen dazu sind leicht zu finden und sie stehen jedermann offen. Hauser ist aber auch gerissen genug, die Szene mit kryptisch wirkenden Informationen nach deren Gusto zu versorgen. Hauser sorgt dafür, dass dubiose Inhalte ebensolcher Medien in die öffentliche Diskussion einziehen und sonnt sich sodann in deren Berichterstattung. Die rechte Illustrierte Wochenblick, eines der hiesigen Zentralorgane der Verschwörungsplauderei und Impfgegnerschaft, schreibt enthusiasmiert: "Die Gerald-Hauser-Anfrage zu den Pandemie-Planspielen erschüttert den Mainstream." 20 Jahre Pandemie-Vorbereitung habe der "Mut-Politiker" Hauser akribisch aufgelistet.

Das Milieu applaudiert. Dafür nimmt der Akademiker Hauser es offensichtlich in Kauf, sich mit seinen Angriffen auf redlichen Diskurs, Wissenschaft und Fakten lächerlich zu machen. Zum Lachen ist das allerdings nicht. (Christian Kreil, 13.7.2022)

Christian Kreil bloggt seit drei Jahren rund um Esoterik, Verschwörungsplauderei und Pseudomedizin. Im Vorjahr erschien sein Buch "Fakemedizin".

