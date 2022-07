Sind in einem Club in Florida als Stripper aktiv: Alex Pettyfer (links) und Channing Tatum in "Magic Mike", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Leonine Studios

11.05 DISKUSSION

Europastudio: EU-Erweiterung in der Sack gasse? Paul Lendvai diskutiert mit Gästen: Valentin Inzko (ehem. österr. Botschafter in Slowenien), Kurt Seinitz (Kronen Zeitung, Wien), Adelheid Wölfl (DER STANDARD, Sarajevo), Michael Martens (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Bis 12.00, ORF 2

13.05 MAGAZIN

Panorama: Die Rolling Stones und wir Zeit genössische Fernsehbeiträge über die Österreich-Besuche der Rolling Stones von 1965 bis 1982, die einiges vom jeweils vorherrschenden Zeitgeist spürbar machen. Bis 13.30, ORF 2

20.00 ÖSTERREICHISCHER FILM

Oktoskop: Viennale 2021 – Adam & Evelyn

(D 2008, Andreas Goldstein) Adam (Florian Teichtmeister) und Evelyn (Anne Kanis) sitzen in ihrem Garten in der DDR. Dann fahren sie an den Plattensee auf Urlaub. Plötzlich wird die Grenze geöffnet, und alles ändert sich. Bis 22.00, Okto

20.15 MÄNNER-STRIPTEASE

Magic Mike (USA 2011, Steven Soderbergh) Tagsüber ist Mike (Channing Tatum) ein Bauprofi, abends sorgt er unter dem Pseudonym "Magic Mike" als Stripper für Begeisterung beim weiblichen Publikum. Unter seinen Fittichen steigt auch der 19-jährige Adam (Alex Pettyfer) ins an Verlockungen reiche Geschäft ein. Von Regisseur Steven Soderbergh als Entwicklungsgeschichte mit Realismus-Touch und einem großartigen Matthew McConaughey inszeniert. Bis 22.00, Arte

20.15 HIGHSMITH-VERFILMUNG

Nur die Sonne war ihr Zeuge (Plein soleil, F/I 1960, René Clément) Tom Ripley wird von einem Millionär beauftragt, dessen Sohn von Italien nach San Francisco zurückzubringen. Stattdessen findet Ripley Gefallen am Lebensstil des Millionärssohns und fasst einen Mordplan. Atmosphärisch dichte Verfilmung von Patricia Highsmiths Roman mit Alain Delon. Bis 22.45, Tele 5

22.00 DOKUMENTATION

Patrick Swayze – Hollywoods Traumtänzer Tanzend von Houston nach Hollywood: Die Doku porträtiert den 2009 verstorbenen Dirty Dancing-Star Patrick Swayze zwischen Depression und Manie, zwischen Abschottung und Geltungsdrang. Bis 23.30, Arte

22.40 THRILLER

No Country for Old Men (USA/MEX 2007, Ethan und Joel Coen) Ein Kriegsveteran findet in der texanischen Wüste eine Leiche und viel Geld, ein Killer (Javier Bardem) heftet sich an seine Fersen. Die Coen-Brüder von ihrer blutigsten Seite. Bis 1.10, Sat.1

23.15 GRÄTZLREPORT

Alltagsgeschichte: Das Glück ist ein Vogerl Über das Zusammenleben von Menschen und Vogerln. Die Beziehungen zu Burlis, Pipsis und Boberln sind seltsam, geheimnisvoll, hintergründig und manchmal voll rätsel hafter Poesie. Eine Folge aus Elizabeth T. Spiras Kuriositätenkabinett. Bis 0.00, ORF 2