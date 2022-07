Vor dem Fall kommt der absurde Aufstieg des Felix Armand: Thomas Schubert in "King of Stonks", bei Netflix. Foto: Netflix

STREAMINGTIPPS

DER GROSSE REIBACH

King of Stonks Als kleiner Programmierer will Felix Armand ins große Fintech-Business einsteigen. Werte wie Moral, Integrität, Ehrlichkeit sind schnell über Bord. Wahre Geschichte, von den How to Sell Drugs Online (Fast)-Machern umgesetzt. Exzeptionell besetzt mit Thomas Schubert und Matthias Brandt. Ein kluger, großer Spaß. Netflix

SCHWARZER VOGEL

Black Bird Im Hochsicherheitsgefängnis für kriminelle Geisteskranke soll der Häftling James Keene dem mutmaßlichen Serienmörder Larry Hall (Paul Walter Hauser) das Geheimnis entlocken, wo dieser seine Opfer vergraben hat. Wahre Geschichte, und das ist unglaublich genug. Apple TV+

PORTRÄTREIHE

Menschenleben Arte eröffnet den Sommer mit einer Dokumentarfilmreihe über die Frage: "Was macht die Würde eines Menschen aus?" 13 Filmemacherinnen und Regisseure versuchen dazu eine Annäherung mit Porträts und Filmen etwa über Beschneidung, Transplantation, Kinderhandel, Ärztemangel, Mittelschicht und mehr. Arte

KAPUTTE MILLENNIALS

Damaged Goods Nolas Podcast bildet den Rahmen, in dem sich ihre Freunde, Businessfrau Hennie, Künstlerin Tia, Aufreißer Mads und Flugbegleiter Hugo, am Millennial-Jungsein abarbeiten. Die Moderatorin, Podcasterin, Schriftstellerin Sophie Passmann in ihrer ersten Rolle. Furios! Prime Video

TV-TIPPS

20.15 DOKUMENTATION

Das Uhrwerk des Lebens Während der erste Teil des in einem ausgestrahlten Doku-Zweiteilers die Geschichte der Kindheit beleuchtet, geht es ab 21.05 um das Altern.

Bis 22.00, Arte

20.15 THRILLER

A Most Wanted Man (GB/USA/D 2014, Anton Corbijn) In Anton Corbijns Verfilmung von John le Carrés Roman gibt ein Unbekannter Rätsel auf: Ein illegal eingereister Mann (Grigoriy Dobrygin) geht am Hamburger Hafen an Land und gerät in das Visier einer Antiterroreinheit. Als deren Leiter ist der famose Philip Seymour Hoffman in einer seiner letzten Rollen zu sehen.

Bis 22.25, Servus TV

20.15 MUSIKERDRAMA

8 Mile (USA 2002, Curtis Hanson) Eminem als Jimmy Smith Jr. alias Rabbit, der mit seiner alkoholkranken Mutter (Kim Basinger) in der Vorstadthölle Detroits lebt und vom Aufstieg als Rapper träumt. Bis 21.55, ZDF neo

20.15 COMICVERFILMUNG

Spider-Man (USA 2002, Sam Raimi) Der gelungene Auftakt von Sam Raimis Spider-Man-Trilogie. In der Titelrolle trumpft Tobey Maguire auf. Den zweiten Teil gibt es gleich im Anschluss zu sehen. Bis 22.45, Puls 4

22.40 THEATER

Der schwarze Mönch Der russische Filmemacher, Theaterregisseur und Putin-Kritiker Kirill Serebrennikow hat zur Eröffnung des 76. Festivals von Avignon Anton Tschechows berühmte Novelle für die Bühne adaptiert. Bis 1.35, Arte