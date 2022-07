Während des angolanischen Bürgerkriegs herrschte Dos Santos (im Bild) mit harter Hand über das Land. Foto: APA/AP/Themba Hadebe

Luanda/Barcelonnette – Der ehemalige Präsident Angolas, José Eduardo dos Santos, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er sei nach langer Krankheit am Freitag in einer Klinik in Barcelona verstorben, teilte die Regierung des südwestafrikanischen Landes in der Hauptstadt Luanda mit. Dos Santos war von 1979 bis 2017 Staatschef. Der Langzeitpräsident regierte Angola, wo mit Unterbrechungen von 1975 bis 2002 ein Bürgerkrieg herrschte, mit harter Hand.

Neben Nigeria zählt Angola zu den größten Ölproduzenten Afrikas, ist aber nach Uno-Angaben dennoch eines der ärmsten Länder weltweit. Dos Santos und seiner Familie wurden Korruption und Freunderlwirtschaft vorgeworfen. Die älteste Tochter des Ex-Präsidenten, Isabela dos Santos, gilt als eine der reichsten Frauen Afrikas. Sie war unter anderem Präsidentin der staatlichen Ölgesellschaft. (APA, red, 8.7.2022)