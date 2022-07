In dieser Galerie: 2 Bilder Pogba auf dem Weg zur Alten Dame. Foto: APA/AFP/ANTHONY DEVLIN Di Maria ist bereits angekommen. Foto: IMAGO/Alessandro Di Marco

Turin – Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat sich für die kommende Saison prominent verstärkt. Wie der Klub am Freitag mitteilte, unterschrieb der argentinische Offensivspieler Angel Di Maria (34) einen Vertrag für eine Saison. Di Maria ist ablösefrei, sein Vertrag bei Paris St. Germain war nach sieben Jahren Ende Juni ausgelaufen.

Zudem naht die Rückkehr des französischen Weltmeisters Paul Pogba nach Turin. Der Franzose stellte am Freitag bei Instagram ein Video online, das ihn in einem Privatflieger zeigt. Der Hashtag #PogAlmostBack ist ein Hinweis auf seine Rückkehr zu Juventus. Juve veröffentlichte bereits zahlreiche Fotos und Videos, die den 29 Jahre alten Mittelfeldspieler in Turin zeigen.

Zuletzt hatten italienische Medien berichtet, dass Pogba einen Vierjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von 7,5 Millionen Euro erhalten werde. 2016 war er für 105 Millionen Euro von Juve zu Manchester United nach England gewechselt, sein Vertrag dort lief am 30. Juni aus. Mit den Engländern gewann Pogba einmal die Europa League und einmal den englischen Liga-Cup. (APA, dpa, 8.7.2022)