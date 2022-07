Philip Borckenstein-Quirini (Geschäftsführer Thermenresort Loipersdorf), Jörg Siegel (Geschäftsführer SHR Thermen & Hotel Beteiligung GmbH), Ingo Hofmann (Vorstandsvorsitzender Merkur Versicherung AG), Günther Lederhaas (Geschäftsführer Granit Holding GmbH) sowie Franz Jost (Beiratsvorsitzender Thermenbeirat Loipersdorf) (von links nach rechts). Foto: APA/Therme Loipersdorf, Sebastian Friedl

Loipersdorf – Die oststeirische Therme Loipersdorf ist am Freitag an eine regionale Investorengruppe bestehend aus Merkur Versicherung, Granit Holding und SHR Thermen und Hotelbeteiligungs GmbH verkauft worden. Dies wurde in der Generalversammlung der Gesellschafter beschlossen. Über den Kaufpreis wurde nichts gesagt, ein Investitionsplan der neuen Eigentümer für die nächsten Jahre liege bereits vor, hieß es am Nachmittag.

Bereits vor einem Jahr hatte der Eigentümerbeirat beschlossen, auf Investorensuche zu gehen – vom Einstieg eines Geldgebers bis zum kompletten Verkauf war alles möglich. Nun setzte sich die steirische Lösung gegenüber einem internationalen Konsortium durch. Man habe nun drei starke Partner, so der Fürstenfelder Bürgermeister Franz Jost (ÖVP), der auch Beiratsvorsitzender ist. Das Thermenresort Loipersdorf besteht aus der Therme, dem Hotel "Das Sonnreich" sowie dem Congress Loipersdorf.

Bisher gehörten 21 Prozent der Thermalquelle Loipersdorf Finanzierungs- und Beteiligungs GmbH, 64 Prozent den umliegenden Gemeinden. Sieben Prozent besitzen die umliegenden Hotels, vier Prozent das Land Steiermark und vier Prozent Banken. Die neuen Eigentümer – die Betreiber der Therme Gleichenberg, die SHR-Thermen und Hotelbeteiligungs GmbH, sowie die Merkur Versicherung und die Granit Holding erwerben zu je einem Drittel die Anteile. Erst im Spätsommer 2021 erfolgte die vierte Quellbohrung mit einem Investment von rund vier Millionen Euro, um die Versorgung mit Thermalwasser nachhaltig sicherzustellen.

550.000 Gäste

In der Therme Loipersdorf samt Hotel und Congress sind rund 300 Personen beschäftigt, deren Arbeit generiere weitere rund 2.000 Jobs im nahen Umfeld, hieß es seitens der Geschäftsführung. Jährlich besuchen etwa 550.000 Gäste die südoststeirische Therme, die sich auf rund 55.000 Quadratmeter erstreckt und 35 Becken umfasst.

Die Erfolgsgeschichte der ersten großen Therme in der Oststeiermark – neben dem schon seit dem 19. Jahrhundert genutzten Kurbad Gleichenberg – begann vor 50 Jahren. 1972 suchte die Rohöl Gewinnungs AG der damaligen ÖMV nach Lagern fossiler Energie. Man stieß auf Thermalwasser. 1981 wurde die Publikumstherme eröffnet und seither stetig ausgebaut. Verschiedene andere heiße Quellen und dazu errichtete Thermen bescherten der strukturschwachen Oststeiermark – damals am Rande des Eisernen Vorhangs gelegen – einen wahren Tourismusboom. (APA, 8.7.2022)