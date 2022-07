In dieser Galerie: 2 Bilder Verstappen steht auf Pole. Foto: REUTERS/Christian Bruna Auch Russell patzte im Qualifying. Foto: EPA/RONALD WITTEK

Um 18:20 Uhr stieg am Freitag orangener Rauch in Spielberg auf. Die niederländischen Fans feierten damit die Pole Position ihres Landsmanns Max Verstappen. Der Weltmeister verwies in einem spannenden Qualifying mit einer Bestzeit von 1:04,984 Minuten in allerletzter Sekunde die beiden Ferraris auf die Plätze und geht damit von Startplatz eins ins Sprintrennen am Samstag (16.30 Uhr, live auf ORFeins, ServusTV und Sky). Mit 29 Tausendstelsekunden Rückstand auf Rang zwei landete Charles Leclerc, dahinter dessen Teamkollege und Großbritannien-Sieger Carlos Sainz (+0,082).

Fürchterlich endete Q3 für Mercedes: Beide Piloten, Lewis Hamilton und George Russell, verunfallten und lösten damit jeweils eine rote Flagge aus. Hamilton blieb nur noch Platz zehn übrig, Russell holte hinter dem zweiten Red-Bull-Piloten Sergio Perez Platz fünf. Der Mexikaner muss nach einem möglichen Track-Limit-Verstoß jedoch noch um seinen Rang vier bangen. Ob er wirklich wie viele andere Piloten vor ihm die Streckenbegrenzung überfuhr, wollten die Rennkommissare nach Qualifying-Ende entscheiden. Haas brachte sowohl Kevin Magnussen (7.) und Mick Schumacher (8.) in die Top Ten.

So endete Hamiltons Qualifying. Foto: REUTERS/Florion Goga

Horner: "Unglaublich eng"

"Es war ein langes Q3", sprach Verstappen die beiden minutenlangen Unterbrechungen nach den roten Flagge an. Der Wind habe sich ständig geändert. Aber er habe ein gutes Auto und ist zuversichtlich für Samstag. "Unglaublich eng. Drei Autos innerhalb einer Zehntelsekunde", kommentierte Red-Bull-Teamchef Christian Horner den Ausgang.

"Max war einfach ein bisschen schneller", sagte Leclerc. Und Sainz verspricht: "Es wird ein spaßiger Sprint."



Wolff: "Schaut natürlich blöd aus"

Weniger Spaß hatte Hamilton: "Ich bin wirklich sehr enttäuscht von mir selbst", sagte der Rekordweltmeister. Er verlor beim Einlenken nach Kurve sieben die Kontrolle über sein Auto und schlug seitlich in die Bande ein. Oranje-Fans auf der Tribüne jubelten. Hamilton funkte: "Es tut mir leid, dass ich das Auto beschädigt habe."

Seinem Teamkollegen Russell ging es wenig später nicht viel besser. Der Engländer rutschte in der letzten Kurve weg und prallte mit dem Heck in den Reifenstapel. "Das Auto ist aus dem Nichts ausgebrochen", beteuerte er. Mercedes-Teamchef Toto Wolff klang versöhnlich. "Es schaut natürlich blöd aus, aber beide Fahrer haben einfach das Limit gesucht", sagte er im ORF.

So endete Russells Qualifying. Foto: EPA/RONALD WITTEK

Track-Limit-Festspiele

Bereits in Q1 und Q2 hatten zahlreiche Piloten das Limit gesucht – und dabei übertrieben. So wurden Rundenzeiten von Lance Stroll und Sebastian Vettel (je Aston Martin), Nicholas Latifi und Alexander Albon (je Williams) sowie Sainz, Verstappen, Magnussen und Russell nach Track-Limit-Verstößen aberkannt. Vor allem die letzte Kurve (10) und Kurve drei sorgten für Probleme am Red-Bull-Ring.

Vettel musste sich letztendlich mit Rang 20 begnügen ("Das tut weh"). Auch für die beiden McLaren-Fahrer Lando Norris (15.) und Daniel Ricciardo (16.) verlief das Qualifying enttäuschend.

Sprintrennen

Zeit zur Wiedergutmachung gibt es am Samstag: Im zweiten Saison-Sprint nach Imola werden wieder WM-Punkte für die besten Acht vergeben. Er dauert 24 Runden oder 60 Minuten. Der Sieger darf den eigentlichen Grand Prix von Österreich am Sonntag (15.00 Uhr/alles live ServusTV, ORF 1 und Sky) von Platz eins in Angriff nehmen.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) wird das schon fix nicht sein, er wird in der Startaufstellung nach ganz hinten gereiht. Am Auto des Finnen wurden über das erlaubte Kontingent hinaus mehrere Antriebskomponenten ausgetauscht. (Andreas Gstaltmeyr aus Spielberg, APA, 8.7.2022)

Ergebnisse des Qualifyings am Freitag für das samstägige Sprintrennen beim Formel-1-Grand-Prix von Österreich in Spielberg:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:04,984 Min.

2. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,029 Sek.

3. Carlos Sainz Jr. (ESP) Ferrari +0,082

4. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,420

5. George Russell (GBR) Mercedes +0,447

6. Esteban Ocon (FRA) Alpine +0,742

7. Kevin Magnussen (DEN) Haas +0,895

8. Mick Schumacher (GER) Haas +1,027

9. Fernando Alonso (ESP) Alpine +1,119

10. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +8,167

in Q2 ausgeschieden:

11. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 1:06,160

12. Alexander Albon (THA) Williams 1:06,230

13. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo 1:06,319

14. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 1:06,851

15. Lando Norris (GBR) McLaren 1:25,847

in Q1 ausgeschieden:

16. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren 1:06,613

17. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:06,847

18. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 1:06,901

19. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:07,003

20. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin 1:07,083

Sprintrennen am Samstag (16.30 Uhr, 24 Runden oder 60 Minuten)

Hauptrennen am Sonntag (15.00 Uhr, 71 Runden oder 120 Minuten). Beide Rennen live in ServusTV, ORF und Sky.