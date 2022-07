Vegard Stake Laengen ist draußen. Foto: imago images/Belga

Paris – Die 109. Tour de France hat ihre ersten beiden Coronafälle im Fahrerfeld. Der französische Radprofi Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroen) und der Norweger Vegard Stake Laengen aus dem UAE-Team des Titelverteidigers und Gesamtführenden Tadej Pogacar wurden vor dem Start der 8. Etappe von Dole nach Lausanne positiv auf COVID-19 getestet.

Der 30 Jahre alte Bouchard und Stake Laengen (33) wurden umgehend von ihren Teams isoliert. Schon während der Etappe am Vortag habe er sich nicht wohlgefühlt, sagte Bouchard. Die Tests seiner Teamkollegen waren negativ. Stake Langen soll nach der Bergankunft an der Super Planche des Belles Filles am Freitag über erste Symptome geklagt haben.

170 von 176 der am 1. Juli in Kopenhagen gestarteten Radprofis sind bei der Großen Schleife noch dabei. (sid, 9.7.2022)

Die Ausfälle der 109. Tour de France (angegeben die jeweils letzte bestrittene Etappe):

5. Etappe:

Jack Haig (Australien/Bahrain Victorious)

Michael Gogl (Österreich/Alpecin-Deceuninck)

Daniel Oss (Italien/TotalEnergies)

6. Etappe:

Alex Kirsch (Luxemburg/Trek-Segafredo)

7. Etappe:

Geoffrey Bouchard (Frankreich/AG2R-Citroen),

Vegard Stake Laengen (Norwegen/UAE Team Emirates)