In Berlin gibt es ein Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Roma und Sinti – in Österreich noch nicht. Foto: imago / Rolf Zoellner

Wien – Der 2. August soll auch in Österreich zum Gedenktag für die im Nationalsozialismus ermordeten Roma und Sinti werden. Einen entsprechenden Antrag haben ÖVP und Grüne im Nationalrat eingebracht, hieß es in einer Aussendung am Samstag.

"Es ist wichtig, dass sich Verfolgung und Ermordung sowie Hass und Hetze, wie dies während des Nationalsozialismus der Fall war, nie mehr wiederholen", so ÖVP-Volksgruppensprecher Nikolaus Berlakovich. "Dazu braucht es eine würdige Gedenkkultur."

Das Europäische Parlament hat bereits 2015 den 2. August zum europäischen Holocaust-Gedenktag für die Roma und Sinti erklärt. In der Nacht von 2. auf 3. August 1944 wurden mindestens 3.000 Roma und Sinti im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau ermordet.

Ein Denkmal für die ermordeten Roma und Sinti gibt es in Österreich noch nicht. Bis April 2023 soll ein solches aber in Wien entstehen. (APA, red, 9.7.2022)