Bei seiner Rede im Zuge des Tiroler Landesparteitags wählte Karl Nehammer (ÖVP) drastische Worte in Bezug auf die Teuerungskrise

Nehammers Bemerkung darüber, dass es wegen steigender Teuerungen bald nur noch die Wahl zwischen "Alkohol und Psychopharmaka" gebe, wird in Sozialen Medien stark kritisiert. Foto: APA / EXPA / JFK

Alpbach – Eine Aussage des Bundeskanzlers und ÖVP-Bundesparteiobmanns Karl Nehammer bei seiner Rede am Tiroler Landesparteitag sorgt derzeit für Aufruhr. Er ging in seiner Rede auf der Bühne auf die derzeitige massive Teuerungskrise ein. Man müsse sich mit allen Mitteln gegen die Krise stemmen und "den Feind erkennen" – die Teuerung, die Inflation und "dieses absurd hohe Level an Energiekosten".

"Alkohol oder Psychopharmaka"

Die Inflation müsse gemeinschaftlich von der EU gedrückt werden, denn wenn man nicht gegensteuere und die Krise überhand nehmen würde, stünde man nur mehr vor der Wahl: "Alkohol oder Psychopharmaka. Und ich sage Alkohol ist grundsätzlich okay ... aber das Entscheidende ist, dass man immer dann anstößt, wenn es einem gut geht."

In den Sozialen Medien wird die Bemerkung stark kritisiert. Auch die FPÖ missbilligt Nehammers Aussage: "Die flapsigen Bemerkungen" von Nehammer seien ein Beweis dafür, dass die Regierung völlig versage, hieß es in einer Presseaussendung. (red, 9.7.2022)