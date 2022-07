Fünf Menschen sind seit gestern an oder mit dem Coronavirus verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 803 Fällen pro 100.000 Einwohner

Bisher gab es in Österreich 4.529.644 positive Testergebnisse.

Wien – Seit Samstag wurden 9.249 Personen in Österreich positiv auf das Coronavirus getestet. Fünf Menschen verstarben im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion. Derzeit befinden sich 1.011 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 49 auf Intensivstationen betreut. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 803 Fällen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt gab es in Österreich bisher 4.529.644 positive Testergebnisse.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 353

Kärnten: 461

Niederösterreich: 1.978

Oberösterreich: 1.975

Salzburg: 466

Steiermark: 1.088

Tirol: 456

Vorarlberg: 330

Wien: 2.142

(red, 10.7.2022)