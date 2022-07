Die beiden Fahrer lieferten sich auf der Triester Straße ein Duell. Foto: imago / Christian Ohde

Wien – Polizisten haben in der Nacht auf Sonntag in Wien-Favoriten ein illegales Straßenrennen gestoppt. Zwei erst 21 Jahre alte Probeführerscheinbesitzer rasten mit 155 und 151 km/h die Triester Straße stadtauswärts, dort sind 50 km/h erlaubt. Die Beamten fuhren hinterher und stoppten die Lenker. An Ort und Stelle wurden den jungen Männern ihre Probeführerscheine entzogen, berichtete die Polizei am Sonntag.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Meidling führten einen Verkehrsschwerpunkt durch, als sie gegen 23.30 Uhr auf zwei Pkw aufmerksam wurden, die sich offenkundig ein Straßenrennen lieferten. Es stellte sich heraus, dass den Männern bereits in der Vergangenheit der Führerschein wegen einer Geschwindigkeitsübertretung abgenommen wurde. (APA, 10.7.2022)