Ich war noch niemals in New York, Uefa Frauen Euro: Österreich – Nordirland, Die Queen und die Macht der Bilder, Thema, Kulturmontag – Mit Radiotipps

17.50 FUSSBALL

Uefa Frauen Euro: Österreich – Nordirland Gegen die starken Engländerinnen verlor Österreich nur 0:1. Man darf gespannt sein, was die Frauschaft gegen Nordirland schafft. Anna-Theresa Lalitsch kommentiert mit Leidenschaft und Fachverstand. In der zweiten Begegnung treffen England und Norwegen um 20.50 Uhr aufeinander. Bis 22.50, ORF 1

20.05 DISKUSSION

Afrika TV: Africa Press Express Agency Für eine qualitative Medienberichterstattung aus Afrika in Österreich stellt Radio Afrika TV das neue Projekt. Dazu diskutieren Teresa Millesi (Dreikönigsaktion), Fritz Hausjell (Universität Wien), Irene Brickner (DER STANDARD) und Johann Kneihs (Ö1). Bis 21.05, Okto

20.15 ROYAL

Themenmontag: Die Queen und die Macht der Bilder Wie es mit der britischen Monarchie weitergeht. Um 21.05 Uhr erinnern sich die Ro yals an Prinz Philip. Um 22.10 Uhr blickt die Doku auf Prinz Charles, den nächsten König. Um 23 Uhr geht es um königliche Besucherinnen und Besucher in Österreich. Bis 23.50, ORF 3

20.15 KRIEGSHEIMKEHRER

Die besten Jahre unseres Lebens (USA 1946, William Wyler) Das Hauptwerk von Regisseur William Wyler, der wie kein anderer die Mythen der US-amerikanischen Gesellschaft der Vierzigerjahre in seine fein gesponnenen Filmerzählungen ummünzen konnte: diesmal am Beispiel dreier Kriegsheimkehrer, die auf unterschiedliche Weise versuchen, in ihrer Heimatstadt wieder Fuß zu fassen. Bis 0.40, Arte

20.15 MUSICAL

Ich war noch niemals in New York (D 2019, Philipp Stölzl) Nach Sturz und Gedächtnisverlust findet sich Maria (66) auf einem Kreuzfahrtschiff Richtung New York. Mit dabei ihre Tochter Lisa, Assi Fred und ein Schlauchboot voller Hits von Udo Jürgens. Katharina Thalbach, Heike Makatsch, Moritz Bleibtreu und Michael Ostrowski auf der Ferien-Musical-Welle von Mamma Mia. Bis 23.00, ARD

"Ich war noch niemals in New York": Besser spät als nie, findet auch Heike Makatsch und singt die Hits von Udo Jürgens rauf und runter: 20.15, ARD. Foto: ARD Degeto/2019 UFA Fiction Prod

21.05 MAGAZIN

Thema Die Beiträge: Die Badesaison – Gefahren und Personalmangel. / Non binär – weder Mann noch Frau. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen bei Clarissa Stadler: La dolce vita – der weltweite Siegeszug der "Cantautori". / Kulturkampf am Semmering – Zwei Festivals mit Staraufgebot. / Neue Brücken – Die Kulturhauptstadt Novi Sad. / Kunst – Ob du willst oder nicht: Regisseur Martin Vogg besucht in dieser TV-Dokumentation Künstlerinnen und Künstler und spricht mit ihnen über ihre Projekte im öffentlichen Raum. Bis 0.00, ORF 2

23.25 KRIEGSDRAMA

American Sniper (USA 2014, Clint Eastwood) Bradley Cooper als Scharfschütze Chris Kyle, der als Mitglied der US Navy Seals im Irakkrieg über 150 Menschen tötete. American Sniper, von Clint Eastwood so nüchtern wie präzise in Szene gesetzt, wurde gleichermaßen als patriotisches Kriegsdrama wie als Antikriegsfilm rezipiert. Bis 1.30, ORF 1

