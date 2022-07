Monegasse im Ferrari siegt beim Grand Prix von Österreich vor dem Niederländer von Red Bull Racing – Hamilton Dritter, Perez out, Bolide von Sainz in Flammen

In dieser Galerie: 5 Bilder Charles Leclerc sieht als erster die karierte Fahne. Foto: APA/Scheriau Drei am Podest: Hamilton, Verstappen und Leclerc. Foto: Reuters/Foeger Alle guten sind drei: Leclerc zieht an Verstappen vorbei. Foto: Reuters/Goga Der Ferrari von Carlos Sainz junior sieht mitgenommen aus. Foto: IMAGO/Motorsport Images Die Fans von Max Verstappen hüllten den Ring in orangefarbenen Nebel. Foto: APA/AP/Schrader

Spielberg – Charles Leclerc hat die Siegesserie von Red-Bull-Star Max Verstappen in Österreich gekappt. Der Monegasse gewann am Sonntag den Grand Prix auf dem Red Bull Ring in Spielberg mit 1,5 Sekunden Vorsprung auf Verstappen und holte damit den ersten Ferrari-Sieg in der Steiermark seit 2003 (Michael Schumacher). Lewis Hamilton stand zum dritten Mal in Serie als Dritter am Podest.

Carlos Sainz schied im zweiten Ferrari mit einem kapitalen Motorschaden aus. Auch Verstappen-Teamkollege Sergio Perez beendete das Rennen nicht über die volle Distanz, neuer WM-Zweiter ist damit Leclerc. Der nächste WM-Lauf findet am 24. Juli in Le Castellet in Frankreich statt.

Probleme mit dem Pedal

"Es war ein wirklich gutes Rennen", sagte Leclerc und fügte mit Blick auf seine lange Durststrecke hinzu: "Diesen Sieg habe ich wirklich gebraucht. Wir haben gezeigt, dass wir die Pace im Auto haben. Jetzt müssen wir so weitermachen." Verstappen erklärte: "Es war ein schwieriger Tag. Wir hatten einige Probleme mit den Reifen. Der zweite Platz ist unter diesen Umständen ein gutes Ergebnis für uns."

In den letzten Runden hatte Leclerc Probleme mit seinem Gaspedal und musste um den Erfolg zittern. "Es hat sich komisch angefühlt. Das Pedal kam nicht mehr richtig zurück. Aber es hat ja gehalten", sagte der Ferrari-Star.

Beste Platzierung für Schumacher

Der Deutsche Mick Schumacher feierte als Sechster seine beste Platzierung in der Motorsport-Königsklasse, erst vor einer Woche im britischen Silverstone hatte der Haas-Pilot mit Rang acht seine ersten Punkte geholt. (APA, sid; 10.7.2022)