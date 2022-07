Am Montag um 20.15 Uhr startet die mittlerweile 26. Staffel der ORF-Kuppelshow

Patrick mag keine Liebesfilme, "ich versteh' überhaupt nicht, warum da alle immer so schluchzen", sagt er etwa über "Titanic". Foto: ORF/Talk TV/Gustl Gschwanter

"Du bist nicht allein ..." – spätestens dann, wenn dieses Lied im ORF erklingt, wissen wir: Es ist Sommer, und Singles suchen mit den "Liebesg'schichten und Heiratssachen" wieder den Traummann oder die Traumfrau. Am Montag um 20.15 Uhr startet die mittlerweile 26. Staffel, die Kuppelshow wird für den ORF wohl wieder gute Quoten einfahren.

Präsentatorin Nina Horowitz besucht in der ersten Folge den 22-jährigen Lokführer Patrick. Wer sich gern Liebesfilme anschaut, wird nicht glücklich werden mit ihm – den Mundl oder Actionfilme mag er lieber. Äußerlich muss seine neue Freundin nicht schlank sein, "mit einer Dürren fange ich nichts an", seine Zukünftige würde er mit Blumen, Schokolade und auch "in der Harpfn" verwöhnen.

Gina ist 72, sie leitete einen Swingerclub, dorthin kamen alle, "vom kleinen Postbeamten bis zum Klinikchef", erzählt sie. Mit ihrem Mann führte sie eine sehr gute Ehe, sie war immer sein "Puppi". 45 Jahre waren die beiden ein Paar, dann ist er gestorben, "leider ist das Leben so". Ihr neuer Mann soll ein Gentleman sein, Hausverstand haben, ein Baucherl macht gar nichts. Sie würde ihn "ambulant, aber nicht stationär aufnehmen".

Auf der Suche ist auch Naturschützer Wilfried (73), die Liebe vergleicht er mit einem Passwort. Wenn ein einzelner Teil nicht passt, dann geht es nicht. Eisenbahnfan Charlie (59) bezeichnet sich als eitel, er sucht eine "sportive Erscheinung mit Körperspannung". Für Margit (65) wäre Charlie wohl nichts, sie mag keine Männer, die sich ständig in den Spiegel schauen. Am Ende jodelt Hundebesitzerin Elfi (66) mit ihrer Schwester, auch ihr Zukünftiger soll mit Musik etwas anfangen können. Fad wird es mit ihr sicher nicht. (Astrid Ebenführer, 11.7.2022)