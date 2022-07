Mit Blick auf die jährliche Verkaufskampagne "Prime Day" bei Amazon hat die deutsche Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an sieben Verteilzentren zum Streik aufgerufen. Auch an anderen Stationen solle es Aktionen mit Beginn der Nachtschicht von Sonntag auf Montag geben, kündigte Verdi am Sonntag an.

Die Gewerkschaft fordert von Amazon die Anerkennung der Kollektivverträge des Einzel- und Versandhandels sowie den Abschluss eines Tarifvertrages "Gute und gesunde Arbeit".

Jahrelanger Kampf

Der Streikaufruf gilt für die Beschäftigten in Graben bei Augsburg, Leipzig, Koblenz, Rheinberg, Werne und die zwei Standorte in Bad Hersfeld. Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger erklärte, den seit Jahren für einen Tarifvertrag bei Amazon kämpfenden Kollegen gehöre der Respekt von Verdi. Die Gewerkschaft warf Verdi vor, um mehrere hundert Euro niedrigere Einkommen zu zahlen als vergleichbare tarifgebundene Unternehmen.

Amazon erwartet keine Auswirkungen für die Kunden durch die Aktionen. Ein Unternehmenssprecher erklärte, die Vorbereitungen für die besonderen Verkaufstage hätten schon vor Wochen begonnen, bei denen Amazon nach eigenen Angaben Kunden seines "Prime"-Dienstes exklusive Rabatte gewährt. Mit Blick auf die Verdi-Kritik erklärte das Unternehmen, dass es Amazon wichtig sei, allen Kollegen attraktive Jobs mit guten Perspektiven zu bieten. (APA, 10.7.22)