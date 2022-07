Liebe Leserin, lieber Leser,

ein Thema, das die Öffentlichkeit zunehmend beschäftigt ist, wie wir in Sachen Strom und Gas durch den Winter kommen werden. In Sachen Strom gibt es vor allem Sorgen in Sachen Netzstabilität, denn wenn mehr Last auf dem Netz liegt, als es liefern kann, droht ein Blackout. In der Schweiz hat man 14 Jahre lang an einer beeindruckenden Vorbeugungsmaßnahme gearbeitet – nämlich einer riesigen "Wasserbatterie" mit 20 Millionen Kilowattstunden Kapazität.

Apropos Schweiz: Vor kurzem fanden am Atomphysik-Forschungszentrum Cern wieder Versuche mit dem Large Hadron Collider statt. Während manche Beobachter sich auf neue Erkenntnisse freuten – es wurden drei neue Teilchen entdeckt – fürchtete man sich an anderen Ecken des Internets vor ganz anderen Folgen. Nämlich Echsenwesen aus Paralleldimensionen.

Und last, but not least haben wir einen ganz speziellen Kopfhörer für euch ausprobiert, der bei seiner Vorstellung noch von vielen für einen Aprilscherz gehalten worden war. Die Rede ist vom Dyson Zone, der nicht nur guten Klang bieten, sondern auch die Atemluft filtern soll.

Das und mehr gibt es heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!