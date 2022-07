Justine Vanhaevermaet (li) mit Glodis Viggosdottir im Kopfballduell. Erstere rettete mit dem Ausgleich einen Punkt für Belgien. Foto: APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU

Islands Fußballerinnen sind mit einem Unentschieden in die EM in England gestartet. Beim Duell mit Belgien in Manchester kam Island zu einem 1:1 (0:0) und gab dabei eine Führung aus der Hand. In Gruppe D geht es für die beiden noch gegen Italien und Frankreich.

Berglind Thorvaldsdottir, die in der 33. Minute einen Handelfmeter verschossen hatte, brachte Island in der 50. Minute in Führung. Justine Vanhaevermaet (67.) gelang mit einem verwandelten Foulelfmeter der Ausgleich. (sid, 10.7.2022)

Ergebnisse Frauen-EM 2022 – Gruppe D – 1. Runde:

Sonntag

Belgien – Island 1:1 (0:0) Tore: Vanhaevermaet (67./Elfmeter) bzw. Thorvaldsdottir (50.)

Frankreich – Italien 21.00 Uhr