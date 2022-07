Soweto | Pietermaritzburg Südafrika: 19 Tote bei Schießereien

In Soweto schossen in der Nacht zum Sonntag Angreifer in einer Bar wahllose in die Menge. 15 Menschen sind dabei getötet worden. In einem ähnlichen Fall in Pietermaritzburg töteten am selben Tag Angreifer vier Menschen. Die Motive sind in beiden Fällen unklar